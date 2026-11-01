{"_id":"6ae6c06eb1ce6c388d0ddb27","slug":"aimss-chamiyana-shimla-37-doctor-professor-posts-recruitment-2026-2026-11-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शिमला: चमियाना अस्पताल में प्रोफेसरों और डॉक्टरों के 37 पदों पर होगी भर्ती, दो नए विभाग भी खुलेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी (एआईएमएसएस) में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए दो नए विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही तीन अन्य विभागों में पदों का पुनर्गठन किया है। पांच विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के 37 पद निर्धारित किए हैं। इनमें नए पदों के सृजन के साथ आईजीएमसी शिमला और चमियाणा के अन्य विभागों से पहले से स्वीकृत पदों का स्थानांतरण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त संस्थान में अन्य स्टाफ के चार पद भी निर्धारित किए गए हैं। इस तरह कुल 41 पदों का पुनर्गठन किया है। विज्ञापन

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चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार क्रिटिकल केयर मेडिसिन और सर्जिकल गेस्ट्रोएंटरोलॉजी (जीआई सर्जरी) के नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। क्रिटिकल केयर व मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक-एक नया पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला के एनेस्थीसिया विभाग से सीनियर रेजिडेंट के तीन पद इस विभाग में स्थानांतरित किए जाएंगे।

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इस तरह क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में कुल पांच पद होंगे। चमियाना के एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का एक-एक, असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन और सीनियर रेजिडेंट के पांच पद निर्धारित किए हैं। विभाग में पहले से स्वीकृत सीनियर रेजिडेंट के आठ पदों में से तीन पद क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग को स्थानांतरित किए जाएंगे।

शेष पांच पद एनेस्थीसिया विभाग में रहेंगे। इस तरह एनेस्थीसिया विभाग में 10 पद निर्धारित किए गए हैं। सीनियर रेजिडेंट के चार पद बाल शल्य चिकित्सा और न्यूरोसर्जरी विभाग से दो-दो स्थानांतरित किए जाएंगे। इस विभाग में कुल छह पद होंगे।

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