शिमला: चमियाना अस्पताल में प्रोफेसरों और डॉक्टरों के 37 पदों पर होगी भर्ती, दो नए विभाग भी खुलेंगे
शिमला के चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संस्थान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के 37 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा चार अन्य स्टाफ पद भी शामिल हैं और क्रिटिकल केयर मेडिसिन व सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के नए विभाग स्थापित होंगे।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी (एआईएमएसएस) में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए दो नए विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही तीन अन्य विभागों में पदों का पुनर्गठन किया है। पांच विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के 37 पद निर्धारित किए हैं। इनमें नए पदों के सृजन के साथ आईजीएमसी शिमला और चमियाणा के अन्य विभागों से पहले से स्वीकृत पदों का स्थानांतरण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त संस्थान में अन्य स्टाफ के चार पद भी निर्धारित किए गए हैं। इस तरह कुल 41 पदों का पुनर्गठन किया है।
शेष पांच पद एनेस्थीसिया विभाग में रहेंगे। इस तरह एनेस्थीसिया विभाग में 10 पद निर्धारित किए गए हैं। सीनियर रेजिडेंट के चार पद बाल शल्य चिकित्सा और न्यूरोसर्जरी विभाग से दो-दो स्थानांतरित किए जाएंगे। इस विभाग में कुल छह पद होंगे।
ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यानी रक्त आधान विभाग में प्रोफेसर का एक नया पद सृजित किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद आईजीएमसी शिमला के ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग से स्थानांतरित होगा। चमियाना के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में 12 पद होंगे। इनमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का एक-एक, असिस्टेंट प्रोफेसर के दो और सीनियर रेजिडेंट के आठ पद शामिल हैं। इसके अलावा डायटीशियन का एक, सीएसएसडी सुपरवाइजर के दो और चीफ फार्मासिस्ट का पद भी भरा जाएगा। इन पदों पर प्रदेश सरकार की जॉब ट्रेनी नीति के तहत भर्ती की जाएगी। सरकार ने चमियाणा संस्थान में रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर (आरएसओ) का एक स्वीकृत पद समाप्त कर दिया है। सीनियर रेजिडेंट की नियुक्तियां प्रदेश सरकार की रेजिडेंट डॉक्टर नीति के अनुसार की जाएंगी।