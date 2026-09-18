Shimla News: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भवन बनाने के लिए भूमि देगा प्रशासन
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
अतिरिक्त महानिदेशक के आग्रह पर डीसी का आश्वासन
अधिकारियों ने नशा मुक्त भारत अभियान की दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक राजकुमार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक अमनजीत सिंह ने शुक्रवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप से शिष्टाचार भेंट की। एनसीबी के अधिकारियों ने शिमला में एनसीबी जोनल कार्यालय के लिए भूमि उपलब्ध करवाने को लेकर उपायुक्त से आग्रह किया।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जल्द ही इसके लिए भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। एनसीबी के प्रतिनिधि राजकुमार और अमनजीत सिंह ने उपायुक्त को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गृह मंत्रालय और एनसीबी के विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिकारियों को जिला शिमला में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जिला प्रशासन के लगभग सभी अधिकारियों ने स्कूल गोद लिए हुए हैं। इस अवसर पर प्रेस सूचना ब्यूरो शिमला के सहायक निदेशक संजीव कुमार शर्मा उपस्थित थे। पीआईबी चंडीगढ़ के मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान भी इस बैठक में मौजूद रहे।
विज्ञापन
अधिकारियों ने नशा मुक्त भारत अभियान की दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक राजकुमार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक अमनजीत सिंह ने शुक्रवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप से शिष्टाचार भेंट की। एनसीबी के अधिकारियों ने शिमला में एनसीबी जोनल कार्यालय के लिए भूमि उपलब्ध करवाने को लेकर उपायुक्त से आग्रह किया।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जल्द ही इसके लिए भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। एनसीबी के प्रतिनिधि राजकुमार और अमनजीत सिंह ने उपायुक्त को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गृह मंत्रालय और एनसीबी के विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिकारियों को जिला शिमला में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जिला प्रशासन के लगभग सभी अधिकारियों ने स्कूल गोद लिए हुए हैं। इस अवसर पर प्रेस सूचना ब्यूरो शिमला के सहायक निदेशक संजीव कुमार शर्मा उपस्थित थे। पीआईबी चंडीगढ़ के मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान भी इस बैठक में मौजूद रहे।
विज्ञापन