Shimla News: चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी

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निचली अदालत ने आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 3.10 लाख रुपये मुआवजे की सजा सुनाई थी। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने आरोपी के खिलाफ 1,97,211 रुपये का चेक बाउंस होने पर शिकायत दर्ज करवाई थी। अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि निगम ने 24 जून 2021 को कानूनी नोटिस भेजा था लेकिन उसकी डिलीवरी रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई। नोटिस की तामील 30 दिन बाद यानी 24 जुलाई को मानी जाएगी। इसके बाद भुगतान के लिए निर्धारित 15 दिन की अवधि 8 अगस्त को समाप्त होनी थी। ऐसे में शिकायत 9 अगस्त या उसके बाद ही दायर की जा सकती थी। इस आधार पर अदालत ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद