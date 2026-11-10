Shimla News: शब्द कीर्तन से संगत को किया निहाल
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शिमला में मंगलवार को 318वें पावन गुरतागद्दी पर्व पर विशेष समागम का आयोजन किया गया। समागम की शुरुआत शाम छह बजे शिमला के ग्रंथी लवप्रीत सिंह ने सोदर रहिरास साहिब के पाठ से की। इसके बाद शाम 6:40 से सात बजे तक ग्रंथी जसविंदर सिंह और रजिंदर सिंह ने शब्द कीर्तन किया। वहीं शाम सात से 7:50 बजे तक हरजोत सिंह जख्मी ने गुरबाणी कीर्तन कर संगत को निहाल किया। समागम का समापन आनंद साहिब के पाठ और अरदास के साथ हुआ। इस दौरान संगत ने गुरबाणी का श्रवण कर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। संवाद
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