Shimla News: धामी कॉलेज की आशिका बनीं मिस फ्रेशर
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय धामी में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए फ्रेशर्स पार्टी आयोजित की गई। बीए की आशिका ठाकुर ने मिस फ्रेशर और बीएससी के रैक्स अयुधय शर्मा ने मिस्टर फ्रेशर का खिताब जीता। प्रतियोगिता में तीन चरण रखे गए थे। बीए की चेतना शर्मा मिस रनर-अप और बीकॉम के साहिल ठाकुर मिस्टर रनर-अप रहे। हिमांशी को मिस टेलेंट और आरती हरनोट को मिस डीवा चुना गया। बीएससी के अंकित ने मिस्टर पर्सनेलिटी का खिताब जीता। प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह कंवर ने विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी भी मौजूद रहे। संवाद
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