Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   A truck loaded with apples overturned in Jhakhri market

Shimla News: झाकड़ी बाजार में सेब से लदा ट्रक पलटा, खड़ी वैन समेत दुकान का सामान क्षतिग्रस्त

Mon, 09 Nov 2026 11:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
A truck loaded with apples overturned in Jhakhri market
झाकड़ी में एनएच पांच पर पलटा सेब से लदा ट्रक। स्रोत : जागरूक पाठक
दुकान के पास हादसा, पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला किया दर्ज
विज्ञापन

रामपुर बुशहर। झाकड़ी बाजार में सोमवार को सेब से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर एनएच-पांच पर पलट गया। हादसे में दुकान के पास खड़ी एक वैन और प्लाईवुड बोर्ड समेत अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार हादसे को लेकर झाकड़ी निवासी तरसेम लाल ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया कि एचपी 63सी-8390 वाला सेब से लदा ट्रक उनकी दुकान के पास पलट गया। ट्रक को चौपाल निवासी दीक्षु चौहान चला रहा था। हादसे के कारण दुकान के पास खड़ी उनकी वैन, प्लाईवुड बोर्ड और अन्य सामान को नुकसान पहुंचा है। पुलिस थाना झाकड़ी में ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed