Shimla News: गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हुआ विशेष समागम
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के लोकल बस अड्डे के पास स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में शनिवार को नाम अभ्यास को लेकर विशेष समागम का आयोजन किया गया। समागम की शुरुआत सुबह 5:30 बजे लवप्रीत सिंह ने रहरास साहिब के पाठ से की। इसके बाद सुबह 6:30 बजे शब्द कीर्तन का आयोजन हुआ। इसमें सिख महिला सत्संग ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। सुबह 7:30 बजे जसविंदर सिंह ने कीर्तन किया। इसके बाद 7:45 से 8:30 बजे तक हजूरी रागी सुखजिंदर सिंह ने ध्यान अभ्यास करवाया। समागम का समापन आनंद साहिब के पाठ और अरदास के साथ हुआ। अंत में उपस्थित संगत को गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। संवाद।
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