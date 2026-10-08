नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: धराड़सानी फोरलेन पर कार से 151.33 ग्राम चिट्टा बरामद, सुंदरनगर में भी पकड़ी खेप

सुंदरनगर क्षेत्र में में 73 ग्राम चिट्टा और 1.193 किलो चरस पकड़ी

वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मंडी पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में 73 ग्राम चिट्टा और 1 किलो 193 ग्राम चरस बरामद की है। दोनों मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहले मामले में धनोटू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डुगराई में एक मकान की तलाशी ली। यहां मोहम्मद ईशफाक निवासी डुगराई के कब्जे से 73 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में सुंदरनगर पुलिस ने पुंघ फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान गुजरात नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार को जांच के लिए रोका। कार में सवार अहमदाबाद निवासी पार्थ ठाकुर (28), जिनल पारेख (31) और सुभाष कुछड़िया (27) के कब्जे से 1 किलो 193 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। नशे की तस्करी में इस्तेमाल कार भी कब्जे में ली गई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार दोनों मामलों में नशे की सप्लाई और इससे जुड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है।



