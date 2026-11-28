परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में जल्दबाजी में परिसीमन बिल लाया जा रहा है। इसके पीछे देश में भाजपा और आरएसएस का स्थायी राज कायम करने की मंशा है, ताकि चुनाव केवल नाम के रह जाएं।

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जिला प्रमुख चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का लगाया आरोप

गहलोत ने राजस्थान में पंचायत चुनाव और जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के जरिए पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया था, लेकिन राजस्थान में चुनाव कराने में सरकार को ढाई साल लग गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने परिसीमन के नाम पर चुनाव टाले और जिला प्रमुख चुनाव में पांच दिन का अंतराल इसलिए रखा, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग और राजनीतिक तोड़फोड़ की जा सके। गहलोत ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद कई जगह निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। भरतपुर सहित कई जगह पुलिस के जरिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को परेशान करने के आरोप भी लगाए।

डीएमके के समर्थन पर बोले- कांग्रेस ने गद्दारी नहीं की

परिसीमन बिल के मुद्दे पर डीएमके के समर्थन को लेकर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने डीएमके के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। कांग्रेस लंबे समय से उसके साथ रही है, लेकिन स्थानीय राजनीति में अलग-अलग परिस्थितियों के कारण पार्टियां अपने फैसले लेती हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने डीएमके और एनसीपी के कुछ सुझाव दबाव में स्वीकार किए हैं। यदि इस मुद्दे पर देशव्यापी चर्चा होती है तो दूसरे दलों के सुझाव भी सामने आएंगे।

2029 में भाजपा सरकार सत्ता से बाहर होगी: गहलोत

गहलोत ने दावा किया कि केंद्र की भाजपा सरकार का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिर रहा है और 2029 में मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे बड़े फैसले पर जल्दबाजी का असर पूरे देश पर पड़ सकता है।

पंचायत चुनाव में जनता ने भाजपा सरकार को जवाब दिया

पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर गहलोत ने कांग्रेस की जीत का श्रेय पिछली सरकार के विकास कार्यों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को दिया। उन्होंने कहा कि गांवों में पानी, बिजली, सड़क और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कामों को जनता ने याद रखा।

गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव परिणामों के बाद कई जगह जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में भाजपा को मिली हार का जिक्र करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश हैं।

ERCP और यमुना जल समझौते पर भी घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार के तीन साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए कई तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब भाजपा सरकार के कामकाज की असलियत सामने आ रही है।

उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला अभी पूरी तरह नहीं निपटा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। यमुना जल समझौते को लेकर भी सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है।गहलोत ने कहा कि वर्ष 1994 में यमुना जल को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन इतने साल बाद भी शेखावाटी तक पानी नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शेखावाटी में दिए गए बयानों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्षेत्र में पानी कब पहुंचेगा और परियोजना कब शुरू होगी।