विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रधान पद के चुनाव के बाद अब उप प्रधान पद को लेकर भी मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। कांग्रेस से निर्वाचित सदस्य मनीषा मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उप प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा ने उन्हें समर्थन देने का फैसला किया है। इससे कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत के बावजूद नया राजनीतिक समीकरण बन गया है।शुक्रवार को खजूरी पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के दौरान तनाव फैल गया जब कांग्रेस सदस्यों को लेकर पहुंची बस को लेकर विवाद हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने बस को रोककर तोड़फोड़ की और सदस्यों को मतदान नहीं करने दिया। घटना के बाद खजूरी-मांडलगढ़ मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। रात करीब 11 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।लंबी बातचीत के बाद देर रात करीब दो बजे प्रधान पद की कांग्रेस प्रत्याशी मीरा देवी मीणा ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट सौंपी। मीरा देवी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा की मौजूदगी में करीब 150 लोगों ने हमला किया। हमलावरों ने फावड़े, सरिए, लकड़ियों और ईंट-पत्थरों से बस पर हमला किया तथा उसके शीशे तोड़ दिए। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।प्रधान चुनाव के बाद हुए विवाद का असर अब उप प्रधान चुनाव पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कांग्रेस से निर्वाचित मनीषा मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। भाजपा ने उनके समर्थन की घोषणा की है। इस घटनाक्रम ने चुनावी गणित को नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ कांग्रेस अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश में है, वहीं भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है।