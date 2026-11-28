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एसओजी ने श्रीराम विश्नोई उर्फ अतुल विश्नोई को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया। अगले दिन यानी 26 नवंबर को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 30 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था।एसओजी थाने में दर्ज प्रकरण संख्या 10/2024 में उसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद एसओजी ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल के अनुसार, जांच में सामने आया कि श्रीराम विश्नोई ने दो अभ्यर्थियों को लीक हुआ हल प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराया था। इसके लिए उसने जगदीश विश्नोई के हैंडलर की मदद ली थी।एसओजी के मुताबिक, आरोपी ने जोधपुर के कुड़ी भगतासनी निवासी दिनेश विश्नोई को 15 लाख रुपये और गुड़ा विश्नोइयान निवासी सुभाष विश्नोई को 20 लाख रुपये में हल प्रश्न-पत्र दिया था। दोनों अभ्यर्थियों का उपनिरीक्षक पद पर कथित तौर पर अवैध रूप से अंतिम चयन भी हो गया था।जांच में आरोपी की अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। एसओजी के अनुसार, श्रीराम विश्नोई ने केवल दूसरे अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि खुद भी लीक हुआ हल प्रश्न-पत्र पढ़कर 14 सितंबर 2021 को परीक्षा दी थी।उसने हिंदी विषय में 200 में से 160.98 अंक हासिल किए थे। वहीं सामान्य ज्ञान में उसे 200 में से 160.65 अंक मिले थे। हालांकि, शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल रहने के कारण उसका उपनिरीक्षक पद पर अंतिम चयन नहीं हो सका।एसओजी के अनुसार, इस प्रकरण में पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई के खिलाफ 1 मई 2026 को आरोप-पत्र पेश किया जा चुका है। वहीं दिनेश विश्नोई और सुभाष विश्नोई के खिलाफ 22 मई 2024 को तथा ओमप्रकाश ढाका के खिलाफ 29 जुलाई 2024 को पूरक आरोप-पत्र पेश किए गए थे।श्रीराम विश्नोई की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। अब गिरफ्तारी के बाद एसओजी उससे पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी को मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने की उम्मीद है।एसओजी के मुताबिक, आईजी अजयपाल लाम्बा और डीआईजी भुवन भूषण यादव के निर्देशन तथा एसपी सतनाम सिंह के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। एएसपी चिरंजीलाल मीणा ने टीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया।इस मामले में अब तक कुल 158 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी की जांच जारी है और पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पेपर लीक नेटवर्क तथा अभ्यर्थियों तक प्रश्न-पत्र पहुंचाने से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी।