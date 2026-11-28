राजस्थान: एसआई पेपर लीक में दो साल से फरार इनामी गिरफ्तार, खुद भी लीक पेपर पढ़कर मिले थे 160 से ज्यादा अंक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Sat, 28 Nov 2026 04:27 PM IST
सार
राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने दो साल से फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी श्रीराम विश्नोई उर्फ अतुल विश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दो अभ्यर्थियों को 35 लाख रुपये में लीक हुआ हल प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने का आरोप है। जांच में सामने आया कि उसने खुद भी लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी और हिंदी में 160.98 तथा सामान्य ज्ञान में 160.65 अंक हासिल किए थे। इस मामले में अब तक 158 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
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विस्तार
राजस्थान में बहुचर्चित उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को एक और सफलता मिली है। पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई और ओमप्रकाश ढाका गिरोह से जुड़े आरोपी श्रीराम विश्नोई उर्फ अतुल विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले दो साल से फरार था और उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। एसओजी के अनुसार, आरोपी ने दो अभ्यर्थियों को लाखों रुपये लेकर लीक हुआ हल प्रश्न-पत्र दिया था। वह खुद भी इसी पेपर के जरिए परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल नहीं हो सका।
दो साल से फरार था 10 हजार का इनामी आरोपी
एसओजी ने श्रीराम विश्नोई उर्फ अतुल विश्नोई को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया। अगले दिन यानी 26 नवंबर को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 30 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था।
एसओजी थाने में दर्ज प्रकरण संख्या 10/2024 में उसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद एसओजी ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
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दो अभ्यर्थियों को 35 लाख रुपये में दिया था पेपर
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल के अनुसार, जांच में सामने आया कि श्रीराम विश्नोई ने दो अभ्यर्थियों को लीक हुआ हल प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराया था। इसके लिए उसने जगदीश विश्नोई के हैंडलर की मदद ली थी।
एसओजी के मुताबिक, आरोपी ने जोधपुर के कुड़ी भगतासनी निवासी दिनेश विश्नोई को 15 लाख रुपये और गुड़ा विश्नोइयान निवासी सुभाष विश्नोई को 20 लाख रुपये में हल प्रश्न-पत्र दिया था। दोनों अभ्यर्थियों का उपनिरीक्षक पद पर कथित तौर पर अवैध रूप से अंतिम चयन भी हो गया था।
खुद भी लीक पेपर पढ़कर दी थी परीक्षा
जांच में आरोपी की अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। एसओजी के अनुसार, श्रीराम विश्नोई ने केवल दूसरे अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि खुद भी लीक हुआ हल प्रश्न-पत्र पढ़कर 14 सितंबर 2021 को परीक्षा दी थी।
उसने हिंदी विषय में 200 में से 160.98 अंक हासिल किए थे। वहीं सामान्य ज्ञान में उसे 200 में से 160.65 अंक मिले थे। हालांकि, शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल रहने के कारण उसका उपनिरीक्षक पद पर अंतिम चयन नहीं हो सका।
गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ पहले ही पेश हो चुके हैं आरोप-पत्र
एसओजी के अनुसार, इस प्रकरण में पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई के खिलाफ 1 मई 2026 को आरोप-पत्र पेश किया जा चुका है। वहीं दिनेश विश्नोई और सुभाष विश्नोई के खिलाफ 22 मई 2024 को तथा ओमप्रकाश ढाका के खिलाफ 29 जुलाई 2024 को पूरक आरोप-पत्र पेश किए गए थे।
श्रीराम विश्नोई की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। अब गिरफ्तारी के बाद एसओजी उससे पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी को मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने की उम्मीद है।
अब तक 158 आरोपियों की गिरफ्तारी
एसओजी के मुताबिक, आईजी अजयपाल लाम्बा और डीआईजी भुवन भूषण यादव के निर्देशन तथा एसपी सतनाम सिंह के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। एएसपी चिरंजीलाल मीणा ने टीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया।
इस मामले में अब तक कुल 158 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी की जांच जारी है और पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पेपर लीक नेटवर्क तथा अभ्यर्थियों तक प्रश्न-पत्र पहुंचाने से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी।
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दो साल से फरार था 10 हजार का इनामी आरोपी
एसओजी ने श्रीराम विश्नोई उर्फ अतुल विश्नोई को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया। अगले दिन यानी 26 नवंबर को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 30 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था।
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एसओजी थाने में दर्ज प्रकरण संख्या 10/2024 में उसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद एसओजी ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
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दो अभ्यर्थियों को 35 लाख रुपये में दिया था पेपर
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल के अनुसार, जांच में सामने आया कि श्रीराम विश्नोई ने दो अभ्यर्थियों को लीक हुआ हल प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराया था। इसके लिए उसने जगदीश विश्नोई के हैंडलर की मदद ली थी।
एसओजी के मुताबिक, आरोपी ने जोधपुर के कुड़ी भगतासनी निवासी दिनेश विश्नोई को 15 लाख रुपये और गुड़ा विश्नोइयान निवासी सुभाष विश्नोई को 20 लाख रुपये में हल प्रश्न-पत्र दिया था। दोनों अभ्यर्थियों का उपनिरीक्षक पद पर कथित तौर पर अवैध रूप से अंतिम चयन भी हो गया था।
खुद भी लीक पेपर पढ़कर दी थी परीक्षा
जांच में आरोपी की अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। एसओजी के अनुसार, श्रीराम विश्नोई ने केवल दूसरे अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि खुद भी लीक हुआ हल प्रश्न-पत्र पढ़कर 14 सितंबर 2021 को परीक्षा दी थी।
उसने हिंदी विषय में 200 में से 160.98 अंक हासिल किए थे। वहीं सामान्य ज्ञान में उसे 200 में से 160.65 अंक मिले थे। हालांकि, शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल रहने के कारण उसका उपनिरीक्षक पद पर अंतिम चयन नहीं हो सका।
गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ पहले ही पेश हो चुके हैं आरोप-पत्र
एसओजी के अनुसार, इस प्रकरण में पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई के खिलाफ 1 मई 2026 को आरोप-पत्र पेश किया जा चुका है। वहीं दिनेश विश्नोई और सुभाष विश्नोई के खिलाफ 22 मई 2024 को तथा ओमप्रकाश ढाका के खिलाफ 29 जुलाई 2024 को पूरक आरोप-पत्र पेश किए गए थे।
श्रीराम विश्नोई की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। अब गिरफ्तारी के बाद एसओजी उससे पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी को मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने की उम्मीद है।
अब तक 158 आरोपियों की गिरफ्तारी
एसओजी के मुताबिक, आईजी अजयपाल लाम्बा और डीआईजी भुवन भूषण यादव के निर्देशन तथा एसपी सतनाम सिंह के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। एएसपी चिरंजीलाल मीणा ने टीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया।
इस मामले में अब तक कुल 158 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी की जांच जारी है और पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पेपर लीक नेटवर्क तथा अभ्यर्थियों तक प्रश्न-पत्र पहुंचाने से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी।