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राजस्थान: आदिवासी इलाकों के सरकारी स्कूलों का दौरा करेगी सीजेपी, बुनियादी सुविधाओं की तैयार होगी रिपोर्ट

Thu, 17 Sep 2026 07:02 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 17 Sep 2026 07:02 PM IST
सार

कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान में ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू करेगी। पार्टी की टीमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों का दौरा कर बुनियादी सुविधाओं की कमियां चिह्नित करेंगी, रिपोर्ट तैयार करेंगी और संबंधित अधिकारियों के सामने मुद्दे उठाएंगी।

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Rajasthan: CJP to visit government schools in tribal areas report on basic amenities to be prepared
आशुतोष रांका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने गुरुवार को राजस्थान में अपने ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके तहत पार्टी की टीमें आदिवासी बहुल इलाकों के सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगी और वहां बुनियादी ढांचे व अन्य सुविधाओं की कमियों का जायजा लेंगी।

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सीजेपी ने एक बयान में बताया कि अभियान के तहत पार्टी की टीमें उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, सिरोही और बारां-अंता सहित आदिवासी बहुल क्षेत्रों का दौरा करेंगी।

पार्टी के मुताबिक, टीमें स्कूलों की स्थिति का ब्योरा तैयार करेंगी, कमियों की पहचान करेंगी और इन मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाएंगी।

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सीजेपी ने बताया कि यह पहल उसके ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान का हिस्सा है। यह अभियान 15 अगस्त को सरकारी स्कूलों का नागरिकों के नेतृत्व में ऑडिट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पार्टी ने कहा कि वह स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राजस्थान सरकार की ओर से की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी नजर रखेगी।

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