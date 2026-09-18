राजस्थान: रितेश इंडस्ट्रीज में भीषण आग, आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर; जानें कितना हुआ नुकसान

खैरथल जिले के भिवाड़ी के रामपुरा मुंडाना स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग रितेश इंडस्ट्रीज नाम की फैक्ट्री में लगी, जहां प्लास्टिक का दाना बनाने का काम होता है। फैक्ट्री से आग की तेज लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। खबर लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था। राहत की बात यह है कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।

रात में मिली आग लगने की सूचना

भिवाड़ी दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि रितेश इंडस्ट्रीज में रात के समय आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दीं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री परिसर से लगातार धुआं और आग की लपटें निकलने के कारण आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई।

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आधा दर्जन दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

आग की भयावहता को देखते हुए करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। फायर फाइटर्स लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग को आसपास की औद्योगिक इकाइयों तक फैलने से रोकने के लिए भी विशेष सावधानी बरती जा रही है। दमकल कर्मियों को आग पर नियंत्रण पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

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प्लास्टिक का दाना बनने के कारण तेजी से फैली आग

फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनाने का काम होता है। ऐसे में आग के तेजी से फैलने की आशंका को देखते हुए दमकल टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फायर कर्मी लगातार अलग-अलग हिस्सों में पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आग को फैक्ट्री परिसर तक सीमित रखना और आसपास की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षित रखना है।

आग लगने के कारणों का पता नहीं, नुकसान का आकलन बाकी

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर आग अज्ञात कारणों से लगना बताया जा रहा है। फैक्ट्री के अंदर आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी अभी नहीं किया जा सका है। आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। आग लगने की वजह की भी जांच के बाद ही जानकारी मिल पाएगी।

पुलिस और प्रशासन को दी गई सूचना

घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी दे दी गई है। मौके पर दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने में जुटे हैं। फिलहाल पूरा ध्यान आग को नियंत्रित करने और उसे आसपास की फैक्ट्रियों तक फैलने से रोकने पर है। खबर लिखे जाने तक आग पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी थी। हालांकि, घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है।