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राजस्थान: दौसा के 11 निकायों में अध्यक्ष पद का मुकाबला कितना रोचक? 26 नामांकन वैध, लवाण में सिंबल विवाद

Fri, 18 Sep 2026 10:28 AM IST
दौसा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 10:28 AM IST
सार

दौसा जिले के 11 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए दाखिल 27 नामांकन पत्रों की जांच में 26 वैध पाए गए, जबकि लवाण में भाजपा प्रत्याशी के रूप में दाखिल गुदना देवी का नामांकन अधिकृत एबी फॉर्म नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।

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दौसा नगर परिषद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दौसा जिले के 11 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया में शुक्रवार को बड़ा अपडेट सामने आया। दाखिल किए गए 27 नामांकन पत्रों की जांच में 26 नामांकन वैध पाए गए, जबकि एक नामांकन सिंबल से जुड़े दस्तावेज नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। यह मामला लवाण नगर पालिका का है, जहां भाजपा की दो दावेदारों के बीच पार्टी सिंबल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। नामांकन जांच के बाद अब सभी की नजरें नाम वापसी पर टिकी हैं।

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लवाण में सिंबल के अभाव में गुदना देवी का नामांकन खारिज

जिला निर्वाचन शाखा के अनुसार गुरुवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा पूरी कर ली गई। जांच के दौरान अधिकांश निकायों में सभी पर्चे सही पाए गए, लेकिन लवाण में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गुदना देवी की ओर से दाखिल नामांकन निरस्त कर दिया गया।

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अधिकारियों के अनुसार भाजपा संगठन ने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में हीरा देवी को पार्टी का सिंबल जारी किया था। गुदना देवी के पास पार्टी का अधिकृत एबी फॉर्म नहीं था। इसी तकनीकी आधार पर उनका नामांकन खारिज कर दिया गया।

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नाम वापसी के बाद साफ होगी अंतिम तस्वीर

निर्वाचन विभाग ने अध्यक्ष पद के लिए नाम वापसी की अंतिम समय सीमा शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक तय की है। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट होगा कि किस निकाय में कितने प्रत्याशी मैदान में रहेंगे और मुकाबला किस तरह का होगा। इस बीच राजनीतिक दलों में बागी प्रत्याशियों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। दोनों प्रमुख दल अपने-अपने असंतुष्ट प्रत्याशियों को नाम वापस लेने के लिए मनाने में जुटे हैं।

दौसा नगर परिषद में तीन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला

जिले की सबसे बड़ी निकाय दौसा नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए तीन नामांकन वैध पाए गए हैं। भाजपा ने कविता को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से रेखा कुमारी गुर्जर मैदान में हैं। वहीं पूर्व सभापति राजकुमार जायसवाल की पत्नी राधा जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। राधा जायसवाल के निर्दलीय मैदान में उतरने से यहां मुकाबला तीन प्रत्याशियों के बीच हो गया है। वहीं वार्ड पार्षदों की खरीद-फरोख्त को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

बांदीकुई और बसवा में सीधी टक्कर

बांदीकुई नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए दो ही नामांकन वैध पाए गए हैं। भाजपा की राजन्ती देवी सैनी और कांग्रेस की विनोद देवी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों को स्थानीय स्तर पर अनुभवी नेता माना जाता है और दोनों पक्ष पार्षदों के बीच अपने समर्थन का दावा कर रहे हैं। बसवा नगर पालिका में भी दो प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। यहां कांग्रेस के छोटेलाल गुर्जर और भाजपा के मुकेश कुमार सैनी आमने-सामने हैं। दोनों प्रत्याशी स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ का दावा कर रहे हैं।

भांडारेज में तीन, लालसोट में दो प्रत्याशी

भांडारेज नगर पालिका में तीन नामांकन वैध पाए गए हैं। यहां निर्दलीय पूनम चौहान खटीक, कांग्रेस की राधा महावर और भाजपा की सीमा मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के कारण यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लालसोट नगर पालिका में कांग्रेस के कपिल और भाजपा की पिंकी चतुर्वेदी के बीच सीधी टक्कर है। लालसोट को कांग्रेस विधायक का गढ़ माना जाता है, हालांकि भाजपा ने भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है।

लवाण में अब दो प्रत्याशी, सिंबल विवाद के बाद बदला गणित

लवाण नगर पालिका में सिंबल विवाद के बाद अब दो प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। कांग्रेस की कैलाशी और भाजपा की हीरा देवी के बीच मुकाबला होगा। गुदना देवी का नामांकन खारिज होने के बाद भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

मंडावर में सबसे ज्यादा पांच प्रत्याशी मैदान में

मंडावर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा पांच नामांकन वैध पाए गए हैं। इनमें कांग्रेस की अनीता देवी, भाजपा के अशोक मीणा, निर्दलीय आशा देवी, गुड्डी देवी और रामकली शामिल हैं। पांच प्रत्याशियों के मैदान में होने से मंडावर में मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। यहां भाजपा के भीतर भी बगावत की स्थिति सामने आई है।

मंडावरी, रामगढ़ पचवारा और सिकराय में सीधा मुकाबला

मंडावरी नगर पालिका में भाजपा की जन्तु देवी मीणा और कांग्रेस के रामकेश मीणा के बीच सीधा मुकाबला है। रामगढ़ पचवारा नगर पालिका में भाजपा के राधेश्याम मीणा और कांग्रेस के रामफूल मीणा आमने-सामने हैं। वहीं सिकराय नगर पालिका में संयोग से दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों का नाम कैलाश है। भाजपा के कैलाश और कांग्रेस के कैलाश के बीच मुकाबला होगा। दोनों प्रत्याशियों का नाम एक जैसा होने के कारण मतदाताओं के बीच भी इसकी चर्चा है।

21 सितंबर को मतदान, उसी दिन आएगा परिणाम

अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कराया जाना है। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से सभी निकायों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। उपाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही जिले के नगरीय निकायों में नई बोर्डों के गठन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।

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