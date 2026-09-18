राजस्थान: बहरामकाबास में घरों में अचानक हाईवोल्टेज क्यों दौड़ा? चार लोग झुलसे, ग्रामीणों ने लगाया जाम

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र के बहरामकाबास गांव में शुक्रवार सुबह अचानक घरों में हाईवोल्टेज करंट दौड़ने से अफरा-तफरी मच गई। तेज वोल्टेज की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार लोग झुलस गए। हादसे के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर एकत्र हो गए और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।

अचानक बढ़ा वोल्टेज, घरों में मची अफरा-तफरी

बहरामकाबास गांव में शुक्रवार सुबह बिजली की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही थी। इसी दौरान अचानक वोल्टेज काफी बढ़ गया। ग्रामीणों के अनुसार, देखते ही देखते घरों में लगे बिजली उपकरणों में तेज करंट दौड़ने लगा। इसी दौरान एक परिवार के चार सदस्य इसकी चपेट में आकर झुलस गए। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी फैलते ही गांव में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

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बिजली विभाग की व्यवस्था पर उठाए सवाल

हादसे के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग की व्यवस्था को लेकर नाराजगी दिखाई दी। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली लाइन या विद्युत व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी के कारण अचानक हाईवोल्टेज घरों तक पहुंचा। उनका कहना है कि यदि समय रहते बिजली व्यवस्था की जांच कर शिकायतों का समाधान किया जाता तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की।

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सड़क पर लगाया जाम, दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार

ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ने के बाद उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने मांग की कि बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए और घरों में हाईवोल्टेज पहुंचने के कारण को स्पष्ट किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली व्यवस्था को लेकर पहले भी समस्याएं सामने आती रही हैं। उनका कहना है कि यदि विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों की नियमित जांच नहीं की गई तो भविष्य में भी बड़ा हादसा हो सकता है।

तकनीकी जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग

ग्रामीणों ने हाईवोल्टेज की घटना की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की है। इसके अलावा गांव की पूरी विद्युत व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण कराने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मर और कनेक्शन व्यवस्था की जांच कर जहां भी खराबी है, उसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए।

पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे

बानसूर थाना अधिकारी राजेश मीणा के अनुसार, बहरामकाबास गांव में अचानक वोल्टेज बढ़ने की घटना सामने आई है। इसमें एक परिवार के चार लोग झुलसे हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की और जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किए। फिलहाल घरों में हाईवोल्टेज करंट पहुंचने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।