राजस्थान: खरीद-फरोख्त मामले में राजद्रोह की धारा हटाई गई, मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा

राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच सचिन पायलट के लिए एक अच्छी खबर आई है। विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने यह मामला अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को सौंप दिया है। साथ ही इसमें से राजद्रोह की धारा भी हटा ली है।

The Congress MLAs who are staying at the resort in Manesar should shun the hospitality and police security of the BJP govt in Haryana and return to the party, then we can hold talks: Randeep Surjewala, Congress. #Rajasthan pic.twitter.com/CM2kkqi4Go