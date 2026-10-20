सिरोही: स्टेट हाईवे पर देर रात दो बाइक की भीषण भिड़ंत, तीन युवकों की मौके पर ही हुई मौत; एक गंभीर घायल

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हादसे में दो युवकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत होकर सड़क पर दूर जा गिरे, जबकि एक युवक आग की लपटों की चपेट में आकर जिंदा जल गया। शवों की स्थिति इतनी खराब थी कि घटनास्थल पर उनकी तत्काल पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था।आबूरोड सदर थाना पुलिस के अनुसार चनार गांव के निवासी 18 वर्षीय रतन, 19 वर्षीय जोराराम और 15 वर्षीय राजू एक ही बाइक पर सवार होकर अंबाजी दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर सवार गोपाल आबूरोड से मधुवा जी मंदिर स्थित अपने घर लौट रहा था। आबूरोड-रेवदर स्टेट हाईवे पर दोनों बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टक्कर के बाद दो युवकों के शव क्षतिग्रस्त बाइक से कई फीट दूर जाकर गिरे और दो बाइक पर सवार चार लोगों में से तीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।हादसे की सूचना मिलते ही गिरवर चौकी के एएसआई रामनाथ पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। भीषण हादसे का यह मंजर देखकर हाईवे से गुजर रहे लोगों के भी होश उड़ गए।हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों को एक युवक का शव आधा जला हुआ और दो के शव बेहद बुरी हालत में मिले। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि दोनों बाइक अत्यधिक स्पीड में थीं। इसी कारण भिड़ंत के बाद तेज धमाका हुआ और गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइक को सड़क से हटवाकर थाने में रखवा दिया है।