जयपुर: दशहरे पर तीन जगह जलेगा रावण, कहीं एक सौ इक्कीस फीट तो कहीं सत्तर फीट का पुतला

विजयादशमी पर मंगलवार को जयपुर में तीन प्रमुख जगहों पर रावण दहन होगा। विद्याधर नगर स्टेडियम में एक सौ इक्कीस फीट, आदर्श नगर दशहरा मैदान में एक सौ पांच फीट और मानसरोवर के मेला ग्राउंड में सत्तर फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया जाएगा। आदर्श नगर में रावण के साथ नब्बे फीट ऊंचे कुंभकर्ण का भी दहन होगा। तीनों जगह आतिशबाजी और अन्य कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

आदर्श नगर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे, जबकि विद्याधर नगर में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की मौजूदगी रहेगी। दशहरे के आयोजनों को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया है। लोगों को कार्यक्रम स्थलों पर जाने से पहले बदले हुए रास्तों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

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विद्याधर नगर में सबसे ऊंचा रावण, मेले में झूले और गेम्स जोन

विद्याधर नगर स्टेडियम में वी.डी.एन. फाउंडेशन की ओर से दशहरा मेला आयोजित किया जाएगा। यहां एक सौ इक्कीस फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। मेले में बच्चों के लिए झूले और गेम्स जोन भी तैयार किए गए हैं। रावण दहन देखने के लिए शहर के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।

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कार्यक्रम में रावण दहन के साथ आतिशबाजी भी होगी। मेले में परिवारों और बच्चों के मनोरंजन के लिए कई गतिविधियां रखी गई हैं।



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आदर्श नगर में रावण के साथ जलेगा कुंभकर्ण का पुतला

आदर्श नगर दशहरा मैदान में श्रीराम मंदिर प्रन्यास और श्री सनातन धर्म सभा की ओर से दशहरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यहां शाम साढ़े सात बजे एक सौ पांच फीट ऊंचे रावण और नब्बे फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि सांसद मंजू शर्मा अध्यक्षता करेंगी।

मैदान में बच्चों के लिए झूले और खानपान की स्टॉलें भी लगाई जाएंगी। रावण दहन से पहले रंगीन आतिशबाजी होगी। आयोजकों के अनुसार, इसमें नियाग्रा फॉल जैसे झरने का दृश्य, चमकीली अशर्फियों की बारिश और अलग-अलग रंगों की रोशनी दिखाई जाएगी। हवाई मछलियों और ऑक्टोपस जैसी आकृतियों वाली आतिशबाजी भी आकर्षण रहेगी।

रावण के पुतले की आंखों से शोले और मुंह से आग के गोले निकलने का दृश्य भी तैयार किया गया है। तलवार और ढाल से चिंगारियां निकलेंगी। भगवान श्रीराम के स्वरूप की ओर से नाभि पर अग्निबाण चलाने के साथ रावण दहन होगा।

इससे पहले दोपहर तीन बजे श्रीराम मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह पंचवटी सर्किल, राजा पार्क चौराहा, ध्रुव मार्ग, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बीस दुकान, बर्फखाना और पुलिया नंबर एक होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी। रावण दहन के बाद श्रीराम मंदिर में भगवान श्रीराम का राजतिलक किया जाएगा।

मानसरोवर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रावण दहन

मानसरोवर के अरावली मार्ग स्थित मेला ग्राउंड में सद्भावना परिवार फाउंडेशन की ओर से दो दिवसीय सद्भावना दशहरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को महोत्सव के दूसरे दिन सत्तर फीट ऊंचे रावण का दहन होगा।

कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या भी होगी। भजमन बीट्स बैंड पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत के साथ प्रस्तुत करेगा। आयोजकों का कहना है कि महोत्सव का उद्देश्य लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है।

दशहरे पर इन रास्तों से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक प्लान

रावण दहन और दशहरा आयोजनों के दौरान भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर बदलाव किए हैं। प्रमुख डायवर्जन इस प्रकार हैं:

- आदर्श नगर: त्रिमूर्ति सर्किल से गोविंद मार्ग जाने वाले वाहनों को जेएलएन मार्ग, एमडी रोड और गुरुद्वारा मोड़ होते हुए घाटगेट की ओर भेजा जाएगा।

- विद्याधर नगर: स्टेडियम के पास बजरी मंडी सर्किल से यातायात परशुराम सर्किल की ओर डायवर्ट रहेगा।

- क्रॉस मॉल और अलंकार चौराहा: पापड़ के हनुमानजी, क्रॉस मॉल और अलंकार चौराहे से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर चलाया जाएगा।

- रामलीला मैदान: त्रिपोलिया टी-पॉइंट से न्यूगेट जाने वाले वाहनों को छोटी और बड़ी चौपड़ की ओर भेजा जाएगा।

- पुराने शहर के मार्ग: यादगार तिराहे से टोंक रोड और सांगानेरी गेट से जौहरी बाजार व एमडी रोड की ओर यातायात डायवर्ट रहेगा। जरूरत पड़ने पर एमडी रोड को वन-वे किया जाएगा।

- शास्त्री नगर: साइंस पार्क की ओर जाने वाले रास्तों पर भी यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा।

रोडवेज बसों के लिए भी बदले रास्ते

दिल्ली रोड से आने वाली रोडवेज बसें चंदवाजी, सीकर रोड नंबर चौदह, पानीपेच और कलेक्ट्रेट सर्किल होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी। आगरा रोड से आने वाली बसें रोटरी सर्किल, जवाहर नगर बाइपास, गोपालपुरा, सहकार मार्ग और बाईस गोदाम होकर चलेंगी।

आयोजन स्थलों के आसपास मुख्य मार्गों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, जरूरी सेवाओं के वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। लोगों को सलाह है कि भीड़ से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।