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विजयादशमी: जयपुर में रावण दहन के बीच सीएम भजनलाल का संदेश, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नशे पर प्रहार जरूरी

Tue, 20 Oct 2026 09:24 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Tue, 20 Oct 2026 09:24 PM IST
सार

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के आदर्श नगर में विजयादशमी पर आयोजित रावण दहन महोत्सव में हिस्सा लिया।

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रावण दहन महोत्सव में सीएम भजनलाल ने दिया बड़ा संदेश। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के आदर्श नगर में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित रावण दहन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हमें आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और नशे जैसी बुराइयों को समाप्त कर एक सशक्त, समृद्ध एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।
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इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना भी की। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, महापौर सुनील कोठारी, पूर्व विधायक अशोक परनामी सहित आयोजन समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
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