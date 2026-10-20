विजयादशमी: जयपुर में रावण दहन के बीच सीएम भजनलाल का संदेश, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नशे पर प्रहार जरूरी

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के आदर्श नगर में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित रावण दहन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हमें आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और नशे जैसी बुराइयों को समाप्त कर एक सशक्त, समृद्ध एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।