कोटा में हादसा: चंबल नहर में नाव पलटी, सात सवारों में से तीन निकले बाहर; चार की तलाश जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: कोटा ब्यूरो Updated Tue, 20 Oct 2026 09:57 PM IST
सार
राजस्थान के कोटा में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार सात लोगों में से तीन बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि चार लोग पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी।
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विस्तार
राजस्थान के कोटा जिले में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर में नाव पलट गई। हादसे में चार लोग पानी में डूब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी में डूबे लोगों की तलाश शुरू कर दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी हादसे की सूचना के बाद घटनास्थल पहुंच गए। फिलहाल पानी में डूबे लोगों का कोई भी सुराग नहीं लगा है।
शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया। जिस जगह हादसा हुआ है वहां पर प्रत्यक्षदर्शी की निशानदेही के बाद सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि पानी में डूबे लोगों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाए। एसपी ने बताया नाव में सात लोग सवार थे।
हादसे के बाद तीन लोग पानी से बाहर निकल गए लेकिन चार लोग पानी में डूब गए। जिनकी तलाश के लिए चार से पांच नाव पानी में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रही है। वही पानी में डूबने वालों में केशु, गोलू, सुरेश और राहुल शामिल है। जबकि मालाकंवर, दीपक और एक अन्य बच्चा नहर से बाहर निकल गए।
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वही मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि यह जगह किसी भी तरह के मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए आ गए थे और वह उस नाव में सवार हो गए जो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। यह काफी दुखद हादसा है प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है की पानी में डूबे लोगों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाए। दिलावर ने कहा की प्रार्थना करते हैं कि पानी में डूबे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल जाए।
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शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया। जिस जगह हादसा हुआ है वहां पर प्रत्यक्षदर्शी की निशानदेही के बाद सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि पानी में डूबे लोगों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाए। एसपी ने बताया नाव में सात लोग सवार थे।
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हादसे के बाद तीन लोग पानी से बाहर निकल गए लेकिन चार लोग पानी में डूब गए। जिनकी तलाश के लिए चार से पांच नाव पानी में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रही है। वही पानी में डूबने वालों में केशु, गोलू, सुरेश और राहुल शामिल है। जबकि मालाकंवर, दीपक और एक अन्य बच्चा नहर से बाहर निकल गए।
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वही मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि यह जगह किसी भी तरह के मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए आ गए थे और वह उस नाव में सवार हो गए जो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। यह काफी दुखद हादसा है प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है की पानी में डूबे लोगों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाए। दिलावर ने कहा की प्रार्थना करते हैं कि पानी में डूबे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल जाए।