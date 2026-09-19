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जोधपुर मेयर चुनाव का सस्पेंस खत्म: भाजपा ने प्रसन्न चंद को उतारा, कांग्रेस से राजेंद्र; रोचक हुआ मुकाबला

Sat, 19 Sep 2026 07:02 PM IST
जोधपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: जोधपुर ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 07:02 PM IST
सार

जोधपुर नगर निगम मेयर चुनाव के लिए भाजपा ने प्रसन्न चंद मेहता और कांग्रेस ने राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है। मेहता वार्ड 82 से निर्वाचित पार्षद हैं, जबकि सोलंकी ने हालिया नगर निगम चुनाव में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा था। 

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Jodhpur Mayor Election Suspense Ends BJP Fields Prasann Chand Against Congress' Rajendra Solanki
भाजपा से प्रसन्न चंद मेहता होंगे उम्मीदवार - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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भाजपा ने जोधपुर नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए प्रसन्न चंद मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र सोलंकी को प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों दलों के प्रत्याशियों के मैदान में उतरने के साथ मेयर चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है।

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भाजपा के प्रसन्न चंद मेहता ने दाखिल किया नामांकन
प्रसन्न चंद मेहता शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नगर निगम पहुंचे। इस दौरान शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। प्रसन्न चंद मेहता आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और भाजपा में जिलाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई संगठनात्मक पदों पर रह चुके हैं। उन्हें असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का करीबी भी माना जाता है। मेहता ने वार्ड 82 से नगर निगम चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद परिहार को हराया था। भाजपा के भीतर विचार-विमर्श के बाद उनकी उम्मीदवारी तय की गई। मेहता के नाम की घोषणा के बाद भाजपा के संभाग प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने उनका तिलक किया। मेहता नामांकन के लिए जोधपुर आने से पहले सुबह करीब 10:15 बजे बालोतरा से रवाना हुए थे। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि मेहता ने कई वर्षों तक संगठन के लिए काम किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा मेयर पद जीतने में सफल होगी। वहीं, प्रसन्न चंद मेहता ने कहा कि उनका ध्यान सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क और पानी की आपूर्ति जैसी प्रमुख नागरिक समस्याओं को दूर करने पर रहेगा।
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कांग्रेस ने राजेंद्र सोलंकी को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। खास बात यह है कि उन्होंने हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा था। अपना उम्मीदवार तय करने से पहले कांग्रेस ने कई उम्मीदवारों के लिए नामांकन फॉर्म लिए थे। राजेंद्र सोलंकी ने उस समय कहा था कि पार्टी आम सहमति से सामने आने वाले उम्मीदवार का समर्थन करेगी। इसके बाद कांग्रेस ने सोलंकी को मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस पार्षद और मेयर पद के दावेदार नरेश जोशी भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान नगर निगम पहुंचे। इस दौरान एक खास नजारा देखने को मिला। वहां भाजपा विधायक देवेंद्र जोशी को देखकर नरेश जोशी ने उनके पैर छुए।
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लियाकत अली रंगरेज की कांग्रेस में वापसी
इस बीच, कांग्रेस के बागी नेता लियाकत अली रंगरेज नामांकन प्रक्रिया से पहले दोबारा पार्टी में शामिल हो गए। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा और पूर्व विधायक मनीषा पंवार उस समय मौजूद रहे, जब रंगरेज की कांग्रेस में वापसी हुई। वार्ड 51 की सरस्वती प्रजापति के परिवार की ओर से भी एक नामांकन फॉर्म लिया गया। फॉर्म लेने वाले परिवार के सदस्य ने संकेत दिया कि सरस्वती प्रजापति या उनके पिता में से कोई एक नामांकन दाखिल कर सकता है।


100 वार्डों में बहुमत का आंकड़ा 51
जोधपुर नगर निगम में कुल 100 वार्ड हैं। वार्ड 50 में दोबारा हुए मतदान के नतीजे के बाद भाजपा के पास 45 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 44 पार्षद हैं। बाकी 11 सीटें निर्दलीय और आरएलपी के पास हैं। बहुमत के लिए 51 पार्षदों का समर्थन जरूरी है। सदन में भाजपा और कांग्रेस के बीच बेहद कम अंतर होने के कारण दोनों प्रमुख पार्टियों से बाहर के पार्षदों का समर्थन नगर निगम बोर्ड के गठन और मेयर चुनाव में महत्वपूर्ण हो गया है।

मेयर चुनाव के लिए समर्थन जुटाने में जुटीं दोनों पार्टियां
मेयर चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हैं। दोनों पार्टियां नगर निगम पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जरूरी संख्या जुटाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में निर्दलीय और आरएलपी से जुड़े पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है।

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