जोधपुर: कांग्रेस नेता के घर चोरी करने वाला कुक छिंदवाड़ा से गिरफ्तार, नेताओं के यहां बनाता रहा है खाना

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एयरपोर्ट थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के मकान में हुई चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कुक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पकड़ा है। आरोपी की पहचान छिंदवाड़ा के पनारा निवासी मोहब्बत अमरवंशी के रूप में हुई है, जो पिछले दो-तीन वर्षों से नेता के मकान पर खाना बनाने का काम कर रहा था। वह कई नेताओं के यहां खाना बना चुका है।