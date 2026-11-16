अस्पताल ही बीमार: सर्जिकल वार्ड में मरीजों को चूहों ने काटा, चार कर्मचारी हटाए गए

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अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती जोजावर क्षेत्र के निवासी मोती सिंह सात अक्तूबर से मधुमेह की समस्या के कारण भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि रात में सोते समय चूहे ने उनके दोनों पैरों की अंगुलियों पर काट लिया। इसी प्रकार पेट दर्द के इलाज के लिए तीन दिन से भर्ती बाबू खान की पत्नी हसीना बानो बेड के पास नीचे सो रही थीं। रात के समय चूहे ने उनके पैर में भी काट लिया, जिसके बाद उन्हें अपनी सोने की जगह बदलनी पड़ी। वार्ड में भर्ती मरीजों और परिजनों ने अस्पताल परिसर में चूहों के आतंक पर गहरा आक्रोश जताया है।अस्पताल प्रबंधन सुरक्षा व्यवस्था पर हर महीने लाखों रुपये खर्च करता है। वार्डों की निगरानी के लिए होमगार्ड के जवानों और निजी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके बावजूद सर्जिकल वार्ड के अंदर कुत्ते बेखौफ घूमते दिखाई दिए। वहां मौजूद एक मरीज के तीमारदार ने कुत्ते को बाहर भगाकर स्थिति संभाली। मरीजों का कहना है कि वार्ड में रात के समय जानवरों और चूहों से बचने की जिम्मेदारी अब खुद उन पर आ गई है। सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के बाद भी आवारा पशुओं का अंदर प्रवेश करना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने रविवार रात को बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर होमगार्ड नारायण सिंह और हेल्पर पिंकी को हटा दिया। इसके साथ ही वार्ड प्रभारी तसनीम खातून और नर्सिंगकर्मी रामकेश मीणा को वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। स्थिति पर काबू पाने के लिए सर्जिकल वार्ड में चूहे मारने की दवा भी रखवाई गई है।बांगड़ अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. आरके विश्नोई ने बताया कि मरीजों और उनके परिजनों को भी साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। लोग अक्सर खाने-पीने की चीजें खुली छोड़ देते हैं, जिसके कारण चूहे वार्ड में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि वार्डों में कुत्तों के घुसने की समस्या को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों को विशेष रूप से अलर्ट किया जाएगा। प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि अस्पताल में ऐसी अप्रिय घटना दोबारा न हो।