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राजस्थान: खैरथल में फर्जी मतदान के आरोप पर दो पक्षों में खूनी झड़प, बुजुर्ग गंभीर घायल; अलवर रेफर

Mon, 16 Nov 2026 08:02 PM IST
अलवर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: अलवर ब्यूरो Updated Mon, 16 Nov 2026 08:02 PM IST
सार

खैरथल-तिजारा जिले के काली पहाड़ी गांव में मतदान के दौरान फर्जी वोट डालने के आरोप पर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया है। डीएसपी लाल सिंह यादव ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया।
 

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A violent clash broke out between two groups over alleged fake voting in Kali Pahadi
फर्जी मतदान को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के काली पहाड़ी गांव में मतदान के दौरान फर्जी वोट डालने के आरोप ने तनाव पैदा कर दिया। दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। झड़प के दौरान एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति नियंत्रित की।

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फर्जी मतदान के आरोप पर आमने-सामने आए दो पक्ष
जानकारी के अनुसार, काली पहाड़ी गांव में मतदान के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। पहले बहस और कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए।
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इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मतदान केंद्र और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।
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गंभीर हालत में बुजुर्ग को अलवर किया रेफर
मारपीट में घायल बुजुर्ग को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया गया। फिलहाल बुजुर्ग की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

मतदान के दौरान हुई इस घटना से गांव का चुनावी माहौल प्रभावित हुआ। विवाद की सूचना पुलिस तक पहुंची तो अधिकारी और पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की और हालात संभालने का प्रयास किया।

मौके पर पहुंचकर डीएसपी  ने की समझाइश
घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी लाल सिंह यादव भी काली पहाड़ी गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर विवाद की जानकारी ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएसपी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी तरह के विवाद या मारपीट से बचना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने संभाला मोर्चा
पुलिस ने मौके पर दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुलिस फर्जी मतदान के आरोप से शुरू हुए विवाद और बुजुर्ग के घायल होने की घटना की जानकारी जुटा रही है।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि फर्जी मतदान हुआ था या नहीं। पुलिस जांच के बाद ही इस संबंध में स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल पुलिस गांव के हालात पर नजर रख रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी या कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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