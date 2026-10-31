मौसम अपडेट: राजस्थान में थमेगा बारिश का दौर, अगले सात दिन मौसम रहेगा शुष्क; सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड

राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी दिनों के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों पर फिलहाल विराम लगने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 31 अक्टूबर से और पूर्वी राजस्थान में 1 नवंबर से मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना कम जताई है। ऐसे में दीपावली के बाद लोगों को बारिश से राहत मिलने के साथ आसमान साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि, मौसम शुष्क होने के साथ सुबह और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा।

पश्चिमी राजस्थान से पहले थमेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में 31 अक्टूबर से मौसम साफ और शुष्क रहने की स्थिति बन सकती है। वहीं, पूर्वी राजस्थान में 1 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले सात दिनों तक बारिश की गतिविधियां थमने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान किसी बड़े मौसमी सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत नहीं दिए हैं।

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दिन में धूप, सुबह और रात में महसूस होगी ठंड

मौसम शुष्क होने के साथ ही प्रदेश के दिन और रात के तापमान में भी धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान साफ रहने से दिन के समय धूप का असर बना रहेगा, जबकि रात के तापमान में गिरावट आने से सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस हो सकती है। खासकर खुले और ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर ज्यादा रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलने के कारण तापमान सामान्य बना रह सकता है, लेकिन सुबह-शाम बढ़ती ठंड लोगों को सर्दी के मौसम का अहसास कराने लगेगी।

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जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान में भी साफ रहेगा मौसम

राजधानी जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के अन्य जिलों में भी 1 नवंबर से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में अगले सप्ताह बारिश से राहत मिलने के साथ आसमान साफ रहने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क होने की शुरुआत पहले होगी, जबकि इसके बाद पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी।

नवंबर की शुरुआत के साथ बढ़ेगा सर्दी का असर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर की शुरुआत के साथ राजस्थान में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बार भी मौसम शुष्क होने के साथ सुबह और शाम की ठंडक बढ़ने की संभावना है। हालांकि, दिन के तापमान में धूप के कारण ज्यादा गिरावट नहीं आने के आसार हैं। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के अनुसार तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

फिलहाल मौसम विभाग लगातार मौसमी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में तापमान या मौसम संबंधी पूर्वानुमान में कोई बदलाव होने पर विभाग की ओर से नए अपडेट जारी किए जा सकते हैं।