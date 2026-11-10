जयपुर से बिहार जाने वालों के लिए राहत: छठ पर भागलपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन; जानें टाइमिंग और कोच

छठ पर्व पर बिहार जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा दी है। जयपुर से भागलपुर के बीच एक वन-वे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 11 नवंबर को जयपुर से रवाना होकर अगले दिन 12 नवंबर को भागलपुर पहुंचेगी। त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे की इस व्यवस्था से बिहार और रास्ते में पड़ने वाले उत्तर प्रदेश के यात्रियों को राहत मिल सकती है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 09721 जयपुर-भागलपुर वन-वे स्पेशल 11 नवंबर, बुधवार को दोपहर 12:45 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन अगले दिन गुरुवार को दोपहर 3 बजे भागलपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन फिलहाल केवल एक फेरे के लिए संचालित की जाएगी।

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18 कोच के साथ चलेगी ट्रेन

जयपुर से भागलपुर जाने वाली इस स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे। इनमें यात्रियों के लिए 10 स्लीपर और 6 जनरल कोच रखे गए हैं। इसके अलावा 2 गार्ड कोच भी शामिल होंगे। ऐसे में स्लीपर और सामान्य श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

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छठ पर घर जाने वालों को मिलेगी सुविधा

छठ पर्व के दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण नियमित ट्रेनों में आरक्षित सीट मिलना मुश्किल हो जाता है और जनरल कोच में भीड़ बढ़ जाती है। जयपुर से भागलपुर के लिए चलाई जा रही यह स्पेशल ट्रेन ऐसे यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प होगी, जिन्हें त्योहार पर घर पहुंचना है।

यात्रा से पहले जान लें ट्रेन की टाइमिंग

- ट्रेन नंबर: 09721

- ट्रेन का नाम: जयपुर-भागलपुर वन-वे स्पेशल

- जयपुर से प्रस्थान: 11 नवंबर, बुधवार

- प्रस्थान का समय: दोपहर 12:45 बजे

- भागलपुर पहुंचने की तारीख: 12 नवंबर, गुरुवार

- पहुंचने का समय: दोपहर 3 बजे

- कुल कोच: 18

- स्लीपर कोच: 10

- जनरल कोच: 6

- गार्ड कोच: 2

- संचालन: केवल एक ट्रिप