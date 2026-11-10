जयपुर: किस इलाके की हवा सबसे ज्यादा खराब? देखें आज का एक्यूआई और तीन दिन का हाल

राजधानी जयपुर में सर्दी की शुरुआत के साथ हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ने लगी है। मंगलवार, 10 नवंबर को शहर के अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब से अस्वस्थ स्तर तक दर्ज किया गया। इंडिया टुडे के AQI ट्रैकर के अनुसार शास्त्री नगर में AQI 268 रहा, जबकि आदर्श नगर में यह 201 दर्ज किया गया। यानी शहर के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग बना हुआ है।

सुबह के शुरुआती आंकड़ों में भी प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक रही। TV9 के अनुसार सुबह 4:50 बजे जयपुर का AQI 191 था। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुबह 4:20 बजे के अपडेट में यह 251 दर्ज किया गया। PM2.5 और PM10 प्रदूषक हवा में प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

विज्ञापन

तीन दिनों में कैसे बदली जयपुर की हवा?

पिछले तीन दिनों के आंकड़ों में भी प्रदूषण का स्तर ऊपर-नीचे होता दिखाई दिया है। CERNS के एयर क्वालिटी हिस्ट्री ट्रैकर के अनुसार 7 नवंबर को AQI 30, 8 नवंबर को 85 और 9 नवंबर को 87 दर्ज किया गया। इन आंकड़ों में 8 और 9 नवंबर को प्रदूषण का स्तर पिछले दिन के मुकाबले बढ़ा हुआ दिखाई दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

हालांकि, इस ट्रैकर में हर दिन सीमित समय और सीमित मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा शामिल है। इसलिए इसे पूरे शहर का आधिकारिक औसत नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ इंडिया टुडे के अनुसार 9 नवंबर को जयपुर का औसत AQI 258 था। अलग-अलग ट्रैकर्स और मापन प्रणालियों के कारण आंकड़ों में अंतर भी देखने को मिल रहा है।



शास्त्री नगर में सबसे ज्यादा प्रदूषण

10 नवंबर के उपलब्ध क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार शास्त्री नगर में AQI 268 दर्ज किया गया, जो जयपुर के बताए गए इलाकों में सबसे अधिक था। आदर्श नगर में 201 के साथ तुलनात्मक रूप से कम प्रदूषण दर्ज किया गया। PM2.5 का स्तर 146 और PM10 का स्तर 180 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर बताया गया।

AQI बढ़ने पर क्या सावधानी रखें?

वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 के बीच होने पर हवा अस्वस्थ श्रेणी में मानी जाती है। ऐसे में लंबे समय तक बाहर रहने और खुले में भारी व्यायाम करने से बचना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी परेशानी वाले लोगों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। सुबह और शाम बाहर व्यायाम करने से पहले अपने इलाके का AQI जरूर जांच लें।