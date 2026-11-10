जयपुर: क्या नवंबर में भी ठंड के लिए करना होगा इंतजार? राजस्थान के मौसम पर आया नया अपडेट

राजस्थान में नवंबर का दूसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन सर्दी अभी अपने तेवर नहीं दिखा रही है। प्रदेश में दिन के साथ रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के कारण ठंडी उत्तरी हवाओं का असर कमजोर पड़ा है। ऐसे में दिन में तेज धूप निकल रही है और पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में गर्मी का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 10 नवंबर को भी प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा। अगले सात दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। कड़ाके की ठंड के लिए लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है।

जयपुर में साफ रहेगा मौसम, दिन में निकलेगी धूप

राजधानी जयपुर में मंगलवार को आसमान साफ रहने और दिन में धूप निकलने का अनुमान है। फिलहाल शहर में बारिश या मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह और देर रात हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन दिन में धूप के कारण मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। जयपुर के साथ अजमेर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर सहित पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

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बाड़मेर में 37.6 डिग्री, जोधपुर में भी गर्मी

पश्चिमी राजस्थान में नवंबर के दौरान भी तापमान ऊंचा बना हुआ है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। जोधपुर में भी पारा 35.9 डिग्री तक पहुंच गया। जैसलमेर और बीकानेर सहित आसपास के इलाकों में भी दिन के समय तेज धूप का असर है।

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मौसम में इस बदलाव की वजह दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय एंटी साइक्लोनिक सिस्टम को माना जा रहा है। इसके प्रभाव से ठंडी उत्तरी हवाएं कमजोर हुई हैं। वहीं उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभमंडल में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।



रात में भी अभी ज्यादा ठंड नहीं

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी अभी तेज गिरावट नहीं आई है। ज्यादातर हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से एक से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। कुछ पश्चिमी जिलों में यह अंतर तीन से पांच डिग्री तक है।

हाल के मौसम आंकड़ों के अनुसार, सीकर में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री, सिरोही में 13.8 डिग्री, फतेहपुर में 14.1 डिग्री और भीलवाड़ा में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू में रात का पारा 12.3 डिग्री रहा। इससे साफ है कि प्रदेश में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक के बावजूद सर्दी अभी पूरी तरह नहीं बढ़ी है।

10 नवंबर को सभी जिलों में मौसम शुष्क

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग में मौसम साफ रहेगा। वहीं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर संभाग में भी बारिश, आंधी या गरज-चमक का कोई अलर्ट नहीं है। प्रदेश के सभी जिले ग्रीन जोन में हैं।

अगले सात दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी तीन से चार दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले सात दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रह सकता है। नवंबर के दूसरे सप्ताह के आखिर से तापमान में गिरावट आने और सर्दी बढ़ने की संभावना है।

10 नवंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, लेकिन राजस्थान के मैदानी इलाकों में इसका सीधा असर बारिश के रूप में दिखाई देने की संभावना नहीं है। फिलहाल प्रदेश में दिन में धूप और गर्मी का असर बना रहेगा, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस होगी।