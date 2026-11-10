जयपुर: शहर के अंदर आए बिना पहुंच सकेंगे एक हाईवे से दूसरे पर; जानिए जाम से बचाने के लिए क्या है तैयारी

राजधानी की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और बाहरी शहरों से आने वाले भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए जयपुर के लिए नया रोड नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। योजना के तहत शहर के उत्तरी हिस्से में करीब सौ किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जाएगी, जबकि दक्षिण रिंग रोड के अधूरे हिस्सों को पूरा करने पर जोर रहेगा। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से जयपुर को बिना शहर के भीतरी हिस्सों में प्रवेश किए एक से दूसरे हाईवे तक पहुंचने का वैकल्पिक रास्ता मिल सकेगा।

उत्तर रिंग रोड परियोजना पर 11,764 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। करीब 99.35 से 101 किलोमीटर लंबी इस सड़क को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जमीन अधिग्रहण के लिए 3A नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही परियोजना निर्माण की दिशा में अगला चरण शुरू हो गया है।

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इन छह इलाकों से होकर गुजरेगी उत्तर रिंग रोड

प्रस्तावित उत्तर रिंग रोड जयपुर के बाहरी इलाकों को आपस में जोड़ने के साथ आसपास के कस्बों के लिए भी कनेक्टिविटी का नया विकल्प तैयार करेगी। इसका रूट चौमूं, आमेर, जमवारामगढ़, बस्सी, चंदवाजी और अचरोल जैसे क्षेत्रों से होकर प्रस्तावित है। इससे इन इलाकों के बीच आवागमन आसान होगा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी बड़े सड़क नेटवर्क से जुड़ने का मौका मिलेगा।

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फिलहाल कई मार्गों से आने वाले वाहनों को जयपुर के व्यस्त हिस्सों से होकर गुजरना पड़ता है। खासकर दिल्ली, आगरा, टोंक, अजमेर और सीकर की तरफ से आने वाले यातायात का दबाव शहर की प्रमुख सड़कों पर दिखाई देता है। नई रिंग रोड बनने से ऐसे वाहनों को शहर में प्रवेश किए बिना आगे निकलने का विकल्प मिल सकेगा। इससे शहर के भीतर जाम कम करने और यात्रा का समय घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।



3A नोटिफिकेशन के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया

उत्तर रिंग रोड के लिए NHAI की ओर से 3A नोटिफिकेशन जारी किया जाना परियोजना का महत्वपूर्ण चरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत इस अधिसूचना के जरिए प्रस्तावित सड़क के लिए जमीन अधिग्रहित करने की मंशा सार्वजनिक की जाती है। इसके बाद संबंधित जमीनों के मालिकों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने सहित कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है। जमीन अधिग्रहण और निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद परियोजना का काम आगे बढ़ सकेगा।

दक्षिण रिंग रोड में क्लोवर लीफ इंटरचेंज पर फोकस

जयपुर के दक्षिणी हिस्से में भी सड़क कनेक्टिविटी सुधारने की तैयारी है। यहां आगरा रोड, टोंक रोड और अजमेर रोड को जोड़ने वाले अधूरे क्लोवर लीफ इंटरचेंज का काम तेज किया जाएगा। इस इंटरचेंज के पूरा होने से अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहन बिना ट्रैफिक सिग्नल पर रुके दूसरे मार्गों पर जा सकेंगे।

इसका फायदा उन वाहन चालकों को मिलेगा जिन्हें आगरा रोड से अजमेर या टोंक रोड की तरफ जाना है अथवा इन मार्गों से आगरा रोड की ओर पहुंचना है। अधूरे निर्माण कार्य पूरे होने से दक्षिणी हिस्से में यातायात का संचालन अधिक सुगम हो सकेगा।

सिर्फ जाम से राहत नहीं, कारोबार को भी मिलेगा फायदा

उत्तर और दक्षिण रिंग रोड का असर केवल शहर के ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहेगा। बेहतर सड़क संपर्क से औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक केंद्रों और जयपुर के आसपास विकसित हो रहे नए आवासीय इलाकों को भी फायदा मिल सकता है। माल ढुलाई करने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्ता मिलने से लॉजिस्टिक्स गतिविधियां आसान होंगी। साथ ही बाहरी क्षेत्रों में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

हालांकि, उत्तर रिंग रोड के निर्माण की शुरुआत और इसे पूरा करने की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ना इस महत्वाकां