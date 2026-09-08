राजस्थान में मानसून की चाल बिगड़ी, 24% कम बारिश; 12 सितंबर से फिर करवट लेगा मौसम

राजस्थान में मानसून अब कमजोर पड़ गया है। अगले 4-5 दिन प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है। मंगलवार को कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 12 सितंबर से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से खिसककर उत्तर भारत की ओर चली गई है। इसके चलते राजस्थान में मानसून कमजोर हुआ है। पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिन छुटपुट बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश जगह मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

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सोमवार को चार जिलों में हुई बारिश

सोमवार को प्रदेश में बारिश का दायरा काफी सीमित रहा। अलवर, कोटपूतली, सीकर और राजसमंद में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश राजसमंद के नाथद्वारा में करीब 28 MM हुई। देर शाम श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ इलाकों में बादल छाए और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं। सीकर में तेज बारिश के कारण कुछ जगह सड़कों पर पानी भी भर गया।

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4 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश

इस मानसून सीजन में राजस्थान में बारिश सामान्य से कम रही है। अब तक केवल चार जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। भरतपुर में 1 जून से 6 सितंबर तक सामान्य बारिश 481.7 MM के मुकाबले 638.8 MM बारिश हो चुकी है। यहां बारिश सामान्य से करीब 33 प्रतिशत ज्यादा है। दौसा, धौलपुर और झुंझुनूं में भी सामान्य से 7 से 13 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं अलवर में सामान्य से करीब 1 प्रतिशत और करौली में 5 प्रतिशत कम बारिश हुई है।



मानसून सीजन में अब तक 24% बारिश कम

पूरे प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश सामान्य से कम हुई है। 1 जून से 6 सितंबर तक राजस्थान में सामान्य 385.04 MM के मुकाबले करीब 313 MM बारिश दर्ज हुई है। यानी मानसून का करीब 81 प्रतिशत कोटा ही पूरा हो पाया है। राज्य में अभी सामान्य बारिश का कोटा पूरा करने के लिए करीब 111 MM बारिश की जरूरत है।

12 सितंबर से फिर बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिन मानसून कमजोर रहेगा। हालांकि भरतपुर और कोटा संभाग में मंगलवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 12 सितंबर से एक नया बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। इसके बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।

पश्चिमी राजस्थान में एक सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क

पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। बीकानेर संभाग में इस दौरान दिन के समय 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने की संभावना है।

बारिश थमने से बढ़ा तापमान

बारिश की गतिविधियां कम होने और धूप निकलने से कई शहरों में दिन का तापमान बढ़ा है। करौली, कोटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, अलवर, पिलानी, टोंक और भीलवाड़ा समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में सोमवार को सबसे अधिक तापमान फलोदी में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जयपुर में भी मौसम साफ

राजधानी जयपुर में सोमवार को दिनभर मौसम साफ रहा और धूप निकली। इसके चलते अधिकतम तापमान करीब 2 डिग्री बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। शाम को हल्की हवा चली। फिलहाल राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर बदलने में कुछ दिन लग सकते हैं। अगले कुछ दिन बारिश कमजोर रहने के बाद 12 सितंबर से नए सिस्टम के असर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।