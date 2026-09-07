राजस्थान के निकायों की कमाई कम, खर्च ज्यादा; नए पार्षदों के सामने विकास से पहले पैसे का संकट

जयपुर: राजस्थान में 9 और 11 सितंबर को 309 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। 14 सितंबर को नतीजे आएंगे और इसके साथ ही शहरों को नई नगर सरकारें मिल जाएंगी। चुनाव में पार्षद बनने के लिए प्रत्याशी सड़क, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट और विकास के बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद असली सवाल सामने आएगा—इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा आएगा कहां से?

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