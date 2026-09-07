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राजस्थान निकाय चुनाव: 77 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, 37 महिलाएं शामिल; अब 232 सीटों पर होगा मुकाबला

Mon, 07 Sep 2026 08:20 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 07 Sep 2026 08:20 PM IST
सार

राजस्थान निकाय चुनाव में 77 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें भाजपा के 44, कांग्रेस के 16 और निर्दलीय 17 उम्मीदवार शामिल हैं। 37 महिलाएं भी निर्विरोध जीतीं। बाकी 232 सीटों पर 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा।

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Rajasthan civic polls: 77 candidates elected unopposed, including 37 women news in hindi
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में 77 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें 37 महिलाएं शामिल हैं। निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में 44 सीटों पर सत्तारूढ़ भाजपा, 16 पर कांग्रेस और 17 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है।

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निर्विरोध जीतने वाली महिलाओं में चार सबसे कम उम्र की उम्मीदवार भी शामिल हैं। सीकर की रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिका से कांग्रेस की सोफिया (22) सबसे कम उम्र की विजेता हैं। इसके बाद नागौर जिले की बसानी नगर पालिका से कांग्रेस की मोना बानो (23) और डीग जिले की पहाड़ी नगर पालिका से भाजपा की पिंकी कुमारी (24) शामिल हैं।

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शहरी स्थानीय निकायों की बाकी 232 सीटों के लिए 9 और 11 सितंबर को चुनाव होंगे। राजधानी जयपुर में किसी भी उम्मीदवार को निर्विरोध जीत नहीं मिली। जयपुर के 150 वार्डों में सभी सीटों पर मुकाबला होगा।

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पढे़ं:  भाजपा 125 सीटें जीतेगी, नगर निगम में बनेगा पार्टी का बोर्ड: बालमुकुंद आचार्य 

डीग में सबसे ज्यादा 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में छह और सीकर में पांच उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। अलवर, झुंझुनू, जोधपुर और खैरथल-तिजारा में चार-चार, जबकि भरतपुर, बीकानेर, जयपुर जिले, धौलपुर और जालौर में तीन-तीन उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।

निर्विरोध जीत में भाजपा की हिस्सेदारी करीब 56.4 प्रतिशत रही। कांग्रेस की हिस्सेदारी 20.5 प्रतिशत और निर्दलीय उम्मीदवारों की 23.1 प्रतिशत रही। डीग में निर्विरोध चुने गए 10 उम्मीदवारों में सात निर्दलीय हैं। चित्तौड़गढ़ की सभी छह सीटों पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। जोधपुर के बिलाड़ा में भी चारों निर्विरोध उम्मीदवार भाजपा के हैं।

जालोर, डूंगरपुर, झुंझुनू, पाली और राजसमंद में भी भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस के 16 उम्मीदवार बूंदी, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू और कोटा सहित विभिन्न क्षेत्रों से निर्विरोध चुने गए हैं। भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनू और करौली समेत अन्य स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है।

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