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राजस्थान निकाय चुनाव: पहले चरण का प्रचार थमा, अब डोर-टू-डोर संपर्क का दौर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Published by: Sourabh Bhatt Updated Mon, 07 Sep 2026 08:07 PM IST

सार राजस्थान निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार सोमवार शाम 6 बजे थम गया। 9 सितंबर को 162 निकायों में मतदान होगा। अब डोर-टू-डोर संपर्क ही विकल्प रहेगा।

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