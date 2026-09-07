फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan: Curb on fake billing in RGHS new software to be implemented news in hindi

राजस्थान: आरजीएचएस में फर्जी बिलिंग पर लगेगी रोक, नया सॉफ्टवेयर होगा लागू; मुख्य सचिव ने दी जानकारी

Mon, 07 Sep 2026 08:03 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 07 Sep 2026 08:03 PM IST
सार

आरजीएचएस में फर्जी बिलिंग और अनधिकृत क्लेम रोकने के लिए नया एकीकृत बिलिंग सॉफ्टवेयर शुरू होगा। अस्पतालों के इलाज संबंधी दावों का ऑनलाइन सत्यापन होगा। फर्जी मरीज, अनावश्यक दवा या बिल मिलने पर अस्पताल की संबद्धता खत्म होगी और कानूनी कार्रवाई होगी।

विज्ञापन
Rajasthan: Curb on fake billing in RGHS new software to be implemented news in hindi
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार और वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में फर्जीवाड़े और फर्जी बिलिंग पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन

योजना के पारदर्शी संचालन के लिए आरजीएचएस का नया और एकीकृत बिलिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरजीएचएस से जुड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर किया जाए और गड़बड़ी करने वाले संस्थानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

विज्ञापन

फर्जी बिलिंग रोकने के लिए नया सॉफ्टवेयर
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक में कहा कि आरजीएचएस के तहत फर्जी बिलिंग रोकने में नया बिलिंग सिस्टम प्रभावी साबित होगा। अब तक इस्तेमाल हो रही बिलिंग व्यवस्थाओं में सामने आई कमियों को दूर करते हुए यह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके जरिए सूचीबद्ध अस्पतालों की ओर से किए गए इलाज संबंधी दावों का ऑनलाइन और त्वरित सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस का अपना बिलिंग ढांचा बनने से फर्जी दावों और अनधिकृत क्लेम पर अंकुश लगेगा। इससे सरकारी राजस्व की भी बचत होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें:  भाजपा 125 सीटें जीतेगी, नगर निगम में बनेगा पार्टी का बोर्ड: बालमुकुंद आचार्य

अस्पतालों की निगरानी मजबूत करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने आरजीएचएस से जुड़े अस्पतालों के निरीक्षण और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की नियमित जांच की जाए। यदि कोई अस्पताल फर्जी मरीज दिखाने, अनावश्यक दवाएं लिखने या फर्जी बिल बनाने का दोषी पाया जाता है तो उसकी संबद्धता तत्काल खत्म की जाए। साथ ही संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

लाभार्थियों को मिलेगी बेहतर सुविधा
नए बिलिंग सिस्टम के लागू होने से आरजीएचएस लाभार्थियों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। नए डिजिटल तंत्र के तहत मरीज के इलाज, जांच और दवाओं का विवरण रियल टाइम में दर्ज किया जाएगा। इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभार्थियों को बिना बाधा के बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed