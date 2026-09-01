{"_id":"6a97037da71a64632303e028","slug":"rajasthan-civic-polls-66-513-nominations-raise-bjp-congress-tensions-three-day-test-to-tame-rebels-2026-09-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"निकाय चुनाव: 66 हजार से ज्यादा नामांकन ने बढ़ाई BJP-कांग्रेस की धड़कन, अब बागियों को साधने की अग्निपरीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

निकाय चुनाव: 66 हजार से ज्यादा नामांकन ने बढ़ाई BJP-कांग्रेस की धड़कन, अब बागियों को साधने की अग्निपरीक्षा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Published by: Sourabh Bhatt Updated Wed, 02 Sep 2026 05:00 AM IST

सार राजस्थान निकाय चुनाव में 66,513 नामांकन के बाद बीजेपी-कांग्रेस की चिंता बढ़ी है। अब नाम वापसी तक दोनों दल बागियों को मनाने में जुटे हैं, ताकि वोट बंटवारा रोका जा सके।

विज्ञापन







Link Copied

