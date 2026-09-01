राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम ; 4-7 सितंबर को कई संभागों में हो सकती है भारी बारिश

राजस्थान में सितंबर की शुरुआत में बारिश पर लगा ब्रेक अब खत्म होने के संकेत हैं। प्रदेश में आज एक सितंबर को अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन कल से पूर्वी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 7 सितंबर के बीच कई संभागों में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज से भारी बारिश भी हो सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट के पास बना वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया राजस्थान में बारिश के अगले दौर के लिए अहम रहेगा। इसके अलावा मानसून ट्रफ भी सक्रिय है। इन मौसमी सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है।

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1 सितंबर को अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क

मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि भरतपुर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल किसी भी जिले के लिए भारी या अति भारी बारिश का विशेष अलर्ट नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

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2-3 सितंबर से बढ़ेगी बारिश

2 सितंबर से भरतपुर और जयपुर संभाग समेत पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। 3 सितंबर को कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, भरतपुर और शेखावाटी में गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक रह सकती हैं।

4 से 7 सितंबर तक सक्रिय रहेगा मानसून

4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ बारिश बढ़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज या भारी बारिश हो सकती है। 4-5 सितंबर को दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश का असर बढ़ सकता है।

पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर

जोधपुर और बीकानेर संभाग में फिलहाल मानसून कमजोर रहने के संकेत हैं। अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि 4 से 6 सितंबर के दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।