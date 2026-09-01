जयपुर: गहलोत का BJP सरकार पर हमला, बोले- महंगाई और महंगे इलाज से परेशान जनता, योजनाएं रोककर बढ़ाई मुश्किलें

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पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान नागरिकों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, जांच, दवाएं और ऑपरेशन की सुविधाएं दी जा रही थीं। यह योजना पूरी दुनिया में अपने आप में अनोखी थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उदयपुर में एक महिला के हृदय के वाल्व बदलने में करीब साढ़े छह से सात लाख रुपये का खर्च आया था लेकिन इस योजना के तहत इलाज पूरी तरह से बिना किसी शुल्क के हुआ।गहलोत ने प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए 350 करोड़ रुपये के बजट का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार की अनदेखी के कारण आज इमारतें तो तैयार खड़ी हैं, लेकिन वहां डॉक्टर, नर्स और जरूरी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।राज्य में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर गहरी चिंता जताते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में चोरी, डकैती और मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे गंभीर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान शासन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। गहलोत के अनुसार, इन परिस्थितियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा प्रदेश की जनता के सामने पूरी तरह उजागर हो गया है।