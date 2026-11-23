राजस्थान में पंचायत चुनावों में मिली करारी हार के बाद बीजेपी में घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हार के कारणों पर मंथन किए जाने की बात कह रहे हैं। इसी बीच सोमवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर ऐसा बयान दिया कि सियासत में भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को राजस्थान में बीजेपी की हार से जोड़कर देखा जाने लगा है।

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