एक कंपनी से 64 विला खरीदने के मामले में एपीओ चल रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) शिखर अग्रवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दायर कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच पर रोक लगाने, गिरफ्तारी से राहत देने और किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इसी सप्ताह मामले की सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

शिखर अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है। इसके लिए वही दलीलें दी गई हैं, जो उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में रखी थीं। हालांकि, राजस्थान सरकार इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुकी है। ऐसे में शीर्ष अदालत शिखर अग्रवाल की याचिका पर कोई आदेश देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुनेगी।

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हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को राहत देने से किया था इनकार

शिखर अग्रवाल ने 17 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ एसीबी की जांच को चुनौती दी थी। 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की थी। इसके बाद अब अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

एसीबी की एफआईआर में सामने आया था 64 विला का मामला

इस पूरे मामले में शुरुआत में शिखर अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से एक ही कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदने का मामला सामने आया था। दैनिक भास्कर ने 27 अक्टूबर को खुलासा किया था कि आईएएस शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटों और सास-ससुर ने ढाई साल के भीतर गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड (