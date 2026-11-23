शादियों का सीजन शुरू होते ही राजधानी जयपुर में हवाई यातायात बढ़ने लगा है। सर्दियों में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जयपुर की लोकप्रियता के चलते देश के अलग-अलग शहरों से मेहमानों की आवाजाही बढ़ रही है। इसका असर जयपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक पर भी दिखाई देने लगा है। 21 और 22 नवंबर को दो दिन में कुल 273 विमानों का आवागमन दर्ज किया गया। इनमें नियमित उड़ानों के साथ नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक मूवमेंट रिपोर्ट के अनुसार, 21 नवंबर को कुल 139 विमानों का मूवमेंट हुआ। इनमें 68 विमानों की लैंडिंग और 71 विमानों ने टेक ऑफ किया। खास बात यह रही कि इस दिन 10 नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स का भी संचालन हुआ। वहीं, 22 नवंबर को 134 विमानों की आवाजाही दर्ज की गई। लगातार दो दिन विमानों की आवाजाही का आंकड़ा 130 से ऊपर रहने से एयरपोर्ट पर बढ़ते ट्रैफिक की तस्वीर सामने आई है।

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वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जयपुर की बढ़ी मांग

सर्दियों में जयपुर देश के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन में शामिल रहता है। यहां के ऐतिहासिक महल, हेरिटेज होटल, लग्जरी रिसॉर्ट और शाही अंदाज वाले वेडिंग वेन्यू देशभर के लोगों को आकर्षित करते हैं। खासकर नवंबर से फरवरी तक शादी समारोहों के लिए जयपुर की मांग बनी रहती है।

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बड़ी शादियों में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों से मेहमानों के अलावा दूल्हा-दुल्हन के परिवार, आयोजन से जुड़े लोग और अन्य अतिथियों की आवाजाही भी बढ़ती है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है, जो समय बचाने के लिए हवाई यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि शादी के सीजन में जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बढ़ने लगती है।

एक दिन में 10 नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स का मूवमेंट

शादी समारोहों के दौरान नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स की भूमिका भी बढ़ जाती है। 21 नवंबर को जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसी 10 उड़ानों का मूवमेंट दर्ज किया गया। ये उड़ानें नियमित एयरलाइन शेड्यूल का हिस्सा नहीं होतीं, बल्कि विशेष जरूरतों के अनुसार संचालित की जाती हैं।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, जयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन होने के कारण इन दिनों नॉन शेड्यूल्ड विमानों की आवाजाही बढ़ी है। बड़े शादी समारोहों में शामिल होने वाले मेहमानों और आयोजन से जुड़े लोगों के लिए विशेष विमान भी संचालित किए जाते हैं। ऐसे विमानों की आवाजाही का असर एयरपोर्ट के कुल ट्रैफिक पर पड़ता है।



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अंतरराष्ट्रीय विमानों के लिए भी रिफ्यूलिंग हब बन रहा जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल्ड विमानों की आवाजाही बढ़ने की एक और वजह इसकी रिफ्यूलिंग सुविधा है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, जयपुर अब अंतरराष्ट्रीय विमानों के लिए भी रिफ्यूलिंग हब के रूप में उभर रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय विमान यहां ईंधन भरवाने के लिए उतरते हैं और इसके बाद अपनी आगे की उड़ान जारी रखते हैं।

इस प्रक्रिया में विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, रिफ्यूलिंग के बाद दोबारा टेक ऑफ करते हैं। ऐसे विमानों की आवाजाही से भी एयरपोर्ट का कुल एयर ट्रैफिक बढ़ता है। यानी जयपुर में बढ़ते विमान मूवमेंट के पीछे केवल पर्यटन और शादी समारोह ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की रिफ्यूलिंग गतिविधियां भी एक महत्वपूर्ण कारण हैं।