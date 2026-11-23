राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया के जयपुर दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाटिया की पार्टी नेताओं के साथ बैठकों को लेकर निशाना साधा। जूली ने कहा कि भाटिया को बंद एसी कमरों के बजाय आमजन के बीच जाना चाहिए।

जनता से सीधे संवाद करने पर उन्हें भाजपा सरकार के प्रति वास्तविक नाराजगी समझ आएगी। जूली ने कहा कि प्रदेश की हकीकत जानने के लिए भाटिया को ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ समय के अखबार पढ़कर ही सरकार के कामकाज की तस्वीर सामने आ जाएगी। उन्होंने भाटिया के एक बयान का जिक्र किया। भाटिया ने वीडियो में परमात्मा द्वारा अलर्ट करने की बात कही थी। जूली ने सलाह दी कि वे सकारात्मक संकेत तलाशने के बजाय आमजन से सरकार के कामकाज का फीडबैक लें। यदि फिर भी कोई संशय रहे, तो वे उनसे प्रदेश की वास्तविक स्थिति पूछ सकते हैं। जूली ने कहा कि प्रदेश में आज हर वर्ग परेशान है। भाजपा प्रदेश प्रभारी को पार्टी नेताओं की बैठकों में सकारात्मक संकेत तलाशने के बजाय जनता के बीच जाकर वास्तविकता समझनी चाहिए। जनता की नाराजगी और जमीनी समस्याओं को समझे बिना सरकार के कामकाज का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

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छात्राओं की समस्याएं

छात्रवृत्ति और स्कूटी के इंतजार में बेटियां बैठी हैं। कॉलेज के प्रथम वर्ष में आवेदन करने वाली छात्राओं को तीसरे वर्ष तक भी स्कूटी नहीं मिल पा रही है। कई छात्राओं की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पर उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। गार्गी पुरस्कार और पद्माक्षी पुरस्कार जैसी योजनाओं के आवेदन व भुगतान में भी देरी हो रही है। इससे मेधावी छात्राओं का मनोबल प्रभावित हो रहा है।

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अन्य वर्गों की परेशानियां

जूली ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। हत्या और गंभीर अपराधों की घटनाएं आमजन में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं। युवा रोजगार और अवसरों के लिए परेशान हैं, जबकि किसान अपनी उपज और खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है।