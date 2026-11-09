जयपुर: दीपावली पर पटाखों से 98 लोग घायल, 10 की आंखों में लगी चोट; एसएमएस में कराया इलाज

दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान हुए हादसों में कई लोगों को चोटें आईं। पटाखों से झुलसने के साथ आंखों में चोट लगने के मामले भी सामने आए। जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में दीपावली के दौरान ऐसे कुल 98 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। इनमें 10 मरीज आंखों में चोट लगने के कारण अस्पताल आए थे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, ज्यादातर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि दो मरीजों को भर्ती करना पड़ा।

SMS अस्पताल में पटाखों से जुड़े हादसों के 98 मामले दर्ज किए गए। इनमें 86 मरीजों को ओपीडी में उपचार दिया गया। हालत में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं, दो मरीजों की स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके अलावा आतिशबाजी के दौरान आंखों में चोट लगने के 10 मामले सामने आए। इन सभी को चिकित्सकों की निगरानी में उपचार दिया गया।

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दीपावली से पहले अस्पताल में किए थे विशेष इंतजाम

पटाखों से होने वाले हादसों और त्योहार के दौरान बढ़ने वाली आपात स्थितियों को देखते हुए SMS अस्पताल प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां की थीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। इसके तहत इमरजेंसी सेवाओं और बर्न यूनिट में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई थीं, ताकि हादसों में घायल लोगों को तुरंत उपचार मिल सके।

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डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द

दीपावली पर आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए थे। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। इसके साथ ही जरूरी दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई थी।

अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं के चलते घायलों को समय पर उपचार मिल सका। हालांकि, दीपावली के दौरान सामने आए ये मामले आतिशबाजी करते समय सावधानी बरतने की जरूरत भी बताते हैं। खासकर बच्चों के पटाखे जलाते समय बड़ों की निगरानी और आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।