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जयपुर: सिटी पैलेस में राजसी अंदाज में मनी दिवाली, सवाई पद्मनाभ सिंह और दीया कुमारी ने साथ किया लक्ष्मी पूजन

Mon, 09 Nov 2026 03:00 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 09 Nov 2026 03:00 PM IST
सार

जयपुर के सिटी पैलेस में पूर्व राजपरिवार ने पारंपरिक और राजसी अंदाज में दिवाली मनाई। सवाई पद्मनाभ सिंह, दीया कुमारी और गौरवी कुमारी ने विधि-विधान से लक्ष्मी पूजन किया। इस दौरान पारिवारिक परंपराओं और पुरानी यादों को भी साझा किया।

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Diwali celebrated in regal style at the City Palace Sawai Padmanabh Singh Diya Kumari performed Lakshmi Pujan
सिटी पैलेस में पूर्व राजपरिवार का दिवाली उत्सव - फोटो : instagram

विस्तार
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सिटी पैलेस में पूर्व राजपरिवार ने पारंपरिक और राजसी अंदाज में दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पूर्व राजपरिवार के सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह, दीया कुमारी और गौरवी कुमारी एक साथ उपस्थित रहे। पूरे परिवार ने विधि-विधान के साथ लक्ष्मी पूजन किया और सर्वत्र सुख तथा समृद्धि की कामना की।

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राजसी परंपरा के अनुसार हुआ लक्ष्मी पूजन
सिटी पैलेस में इस विशेष पूजा के दौरान पूर्व राजपरिवार के सदस्यों ने भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की आराधना की। इसके पश्चात भक्तिभाव से पूजा-अर्चना संपन्न की गई और भव्य आरती उतारी गई। इस दौरान पारिवारिक परंपरा का पालन करते हुए सवाई पद्मनाभ सिंह को पवित्र मौली बांधी गई। जयपुर के पूर्व राजपरिवार के लिए दिवाली केवल रोशनी और खुशी का उत्सव नहीं, बल्कि पारिवारिक परंपराओं तथा ऐतिहासिक विरासत को सहेजने का भी विशेष समय है। इसी कारण सिटी पैलेस में होने वाला यह दिवाली पूजन केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक विरासत का अभिन्न हिस्सा भी है। परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ एकत्रित होकर पूजन करना इस अवसर को और भी खास बनाता है।
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एक महीने तक चलने वाला पर्व
दिवाली से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए सवाई पद्मनाभ सिंह ने बताया कि जयपुर में यह त्योहार लगभग एक महीने तक चलने वाला उत्सव होता है। इस पूरे महीने के दौरान शहर भर में धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, आकर्षक रोशनी और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बाजारों तथा ऐतिहासिक भवनों की सुंदर सजावट के बीच शहर में उत्सव का अद्भुत माहौल बना रहता है। इस मौके पर उन्होंने अपने दादा और जयपुर के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह के साथ बिताई दिवाली की यादों का भी जिक्र किया। उनके लिए अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा-अर्चना करना और पुरानी परंपराओं को निष्ठापूर्वक निभाना ही इस पावन पर्व की असली खासियत है।

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