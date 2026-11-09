जयपुर में यूट्यूबर बनकर महिला से की अवैध वसूली; दिल्ली से गिरफ्तार;5 साल से कर रहा था वसूली

प्रताप नगर थाना पुलिस ने एक तथाकथित यूट्यूबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक महिला से अवैध वसूली का आरोप है। वह महिला को यूट्यूब पर खबर चलाने और पुलिस में शिकायत की धमकी देता था।

आरोपी की पहचान 42 वर्षीय राहुल सक्सेना के रूप में हुई है। वह भरतपुर का निवासी है और वर्तमान में दक्षिण दिल्ली में रहता है। पुलिस के अनुसार, राहुल पिछले करीब पांच साल से महिला को डरा रहा था। वह प्रतिमाह 500 से 2000 रुपये तक वसूल रहा था। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त 2026 को महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला देसी शराब के ठेके से संबंधित काम करके परिवार का भरण-पोषण करती है। राहुल ने खुद को यूट्यूबर बताते हुए प्रतिमाह 2000 रुपये मांगे थे। रुपये न देने पर उसने यूट्यूब चैनल पर खबर चलाने की धमकी दी थी।

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अवैध वसूली का तरीका

पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल वर्ष 2020-21 में प्रताप नगर क्षेत्र में किराये पर रहता था। उस दौरान महिला कथित तौर पर अवैध शराब बेचती थी। राहुल ने महिला का वीडियो बना लिया था। वह उसे पुलिस को सूचना देकर जेल भिजवाने की धमकी देने लगा। इसके बदले वह प्रतिमाह करीब 1500 रुपये वसूलता था।

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विशेष टीम द्वारा गिरफ्तारी

वर्ष 2021 के बाद राहुल दिल्ली चला गया था। इसके बावजूद वह फोन के जरिये महिला और उसके बेटे को धमकाकर प्रतिमाह 500 से 2000 रुपये वसूलता रहा। आरोपी गिरफ्तारी के भय से फरार चल रहा था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पारस जैन और सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर दीपक खंडेलवाल के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। थानाधिकारी विक्रांत शर्मा के नेतृत्व में टीम ने तलाश के बाद आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।