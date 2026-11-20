दौसा जिला परिषद चुनाव 2026 के नतीजों में कांग्रेस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 37 में से 35 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस ने जिला परिषद में अपना दबदबा कायम कर लिया है। वहीं, भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी जिला प्रमुख पद की दौड़ से भी बाहर हो गई है। दौसा जिला परिषद के इतिहास में पहली बार किसी एक दल को इतनी बड़ी जीत मिली है।

मतगणना शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पीजी कॉलेज में हुई। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना देर शाम तक जारी रही। जैसे-जैसे राउंड पूरे होते गए, कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा बढ़ता गया। अंत में पार्टी के 35 प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया गया। नतीजे सामने आते ही कांग्रेस खेमे में जश्न शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया।

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दिग्गज नेताओं के परिजनों ने दर्ज की जीत

इस चुनाव में कई हाई-प्रोफाइल सीटों के नतीजों पर सबकी नजर थी। वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ममता भूपेश की पुत्री देवांगना भंडारी ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 2,980 वोटों के अंतर से हराया।

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वहीं, वार्ड नंबर 2 से दौसा के कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा ने कड़े मुकाबले में 256 मतों से जीत हासिल की। दोनों की जीत को जिले की राजनीति में उनके परिवारों के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है।

दूसरी ओर, भाजपा को वार्ड नंबर 19 में बड़ा झटका लगा। यहां सिकराय से भाजपा विधायक विक्रम बंसीवाल की मां कौशल्या बंसीवाल को 5 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा के लिए यह सबसे बड़ी हार मानी जा रही है।

एससी महिला के लिए आरक्षित है जिला प्रमुख का पद

दौसा जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जाति (एससी) महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा खेमे में कौशल्या बंसीवाल को इस पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उनकी हार के बाद भाजपा के पास इस आरक्षित वर्ग का कोई निर्वाचित सदस्य नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी जिला प्रमुख पद की दौड़ से बाहर हो गई है।

अब जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में दो प्रमुख दावेदार सामने हैं। पूर्व मंत्री ममता भूपेश की पुत्री देवांगना भंडारी और विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा, दोनों ही अनुसूचित जाति महिला वर्ग से चुनाव जीतकर आई हैं। इसलिए दोनों को जिला प्रमुख पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए कांग्रेस में लॉबिंग तेज

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिला प्रमुख पद को लेकर दोनों प्रभावशाली परिवारों के बीच खींचतान बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आलाकमान आपसी सहमति बनाने के लिए किसी तीसरे चेहरे को भी मौका दे सकता है। फिलहाल, दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने दावेदारों के समर्थन में लॉबिंग तेज हो गई है।

कुल मिलाकर दौसा में कांग्रेस ने पंचायत समिति के बाद जिला परिषद चुनाव में भी एकतरफा जीत दर्ज की है। अब सबकी नजर जिला प्रमुख के चुनाव पर टिकी है। देखना होगा कि जिला प्रमुख की कुर्सी देवांगना भंडारी या बीना बैरवा में से किसे मिलती है।