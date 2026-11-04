फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   dungarpur malaysia job fraud 28 90 lakh travel agency operator arrested

राजस्थान: मलयेशिया में नौकरी का झांसा देकर चार युवकों से 28.90 लाख की ठगी, ट्रैवल एजेंसी संचालक गिरफ्तार

Wed, 04 Nov 2026 01:49 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डूंगरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डूंगरपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 04 Nov 2026 01:49 PM IST
सार

राजस्थान के डूंगरपुर में विदेश में नौकरी और मोटी कमाई का सपना दिखाकर चार बेरोजगार युवकों से 28 लाख 90 हजार रुपये की ठगी करने वाले ट्रैवल एजेंसी संचालक हीरालाल पटेल को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन
dungarpur malaysia job fraud 28 90 lakh travel agency operator arrested
arrest - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विदेश में अच्छी नौकरी और मोटी कमाई का सपना दिखाकर चार बेरोजगार युवकों से 28 लाख 90 हजार रुपये की ठगी करने वाले ट्रैवल एजेंसी संचालक को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवकों को वर्क परमिट और वर्क वीजा दिलाने का भरोसा देकर विजिट वीजा पर मलयेशिया भेज देता था। वहां हवाई अड्डे पर जांच के दौरान होटल बुकिंग और वापसी के टिकट समेत दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद मलयेशिया प्रशासन ने चारों युवकों को भारत वापस भेज दिया। ठगी का खुलासा होने के बाद आरोपी मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया था। पुलिस ने उसके डूंगरपुर लौटने की सूचना मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन

कलेक्ट्रेट के पास ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में हुई मुलाकात

कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक रमेश चंद्र ने बताया कि घडमाला निवासी निखिल पटेल ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। निखिल करीब एक साल पहले अपने तीन साथियों के साथ कलेक्ट्रेट गया था। इसी दौरान कलेक्ट्रेट के पास स्थित 'डीआरजी एसोसिएट टूर एंड ट्रैवलर्स' नाम के कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ देखकर उसने वहां संपर्क किया। कार्यालय संचालक हीरालाल पटेल ने निखिल और उसके साथियों शिवा रावल, अनिल पटेल व दीपक व्यास को विदेश में बेहतर रोजगार और मोटी कमाई का प्रलोभन दिया। आरोपी ने चारों युवकों को विदेश भेजने के साथ अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके बदले उसने उनसे कुल 28 लाख 90 हजार रुपये ले लिए।

विज्ञापन

वर्क परमिट का दावा कर विजिट वीजा पर भेजा मलयेशिया

आरोपी ने चारों युवकों को वर्क परमिट और नौकरी दिलाने का भरोसा देकर अहमदाबाद हवाई अड्डे बुलाया। वहां उसने उन्हें मलयेशिया का वीजा, होटल बुकिंग और वापसी का टिकट दिया। इसके बाद चारों युवकों को विदेश रवाना कर दिया। युवकों को उम्मीद थी कि मलयेशिया पहुंचने पर उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वहां पहुंचते ही पूरा मामला उलट गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

हवाई अड्डे पर फर्जी निकले दस्तावेज, भारत लौटाए गए युवक

मलयेशिया हवाई अड्डे पर स्थानीय अधिकारियों ने चारों युवकों के यात्रा दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान होटल बुकिंग और वापसी के टिकट फर्जी पाए गए। इसके बाद मलयेशिया प्रशासन ने चारों युवकों के पासपोर्ट पर मुहर लगाकर उन्हें अहमदाबाद वापस भेज दिया। इस तरह विदेश में नौकरी पाने की उम्मीद लेकर गए युवकों को बिना काम किए ही भारत लौटना पड़ा। भारत पहुंचने के बाद पीड़ितों ने आरोपी हीरालाल पटेल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। इसके बाद वह फरार हो गया। पीड़ितों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी।

डूंगरपुर लौटने की सूचना पर पुलिस ने दबोचा

पुलिस को आरोपी हीरालाल पटेल के डूंगरपुर आने की सूचना मिली। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लोगों को विदेश में पक्की नौकरी और वर्क वीजा दिलाने का झूठा भरोसा देता था। हालांकि, वह वर्क वीजा के बजाय विजिट वीजा या टूरिस्ट पास पर ही लोगों को विदेश भेज देता था। विदेश पहुंचने पर फर्जी दस्तावेजों के कारण पीड़ितों को हवाई अड्डे से ही वापस लौटना पड़ता था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके ठगी करने के तरीके और इस तरह के अन्य मामलों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed