Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Alwar News ›   Alwar Leyland Company Diesel Forklift Fire MIA Industrial Area

अलवर: लीलैंड कंपनी में डीजल फोर्कलिफ्ट में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली मशीन

Fri, 06 Nov 2026 02:46 PM IST
अलवर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: अलवर ब्यूरो Updated Fri, 06 Nov 2026 02:46 PM IST
सार

राजस्थान के अलवर शहर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र स्थित लीलैंड कंपनी में अचानक डीजल फोर्कलिफ्ट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और मशीन आग की ऊंची लपटों से घिर गई। घटना से कंपनी परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन
Alwar Leyland Company Diesel Forklift Fire MIA Industrial Area
लीलैंड कंपनी में डीजल फोर्कलिफ्ट में लगी भीषण आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के अलवर शहर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र स्थित लीलैंड कंपनी में अचानक डीजल फोर्कलिफ्ट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फोर्कलिफ्ट आग की ऊंची-ऊंची लपटों से घिर गई। कुछ ही देर में मशीन धू-धू कर जलने लगी। कंपनी परिसर में अचानक आग लगने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

विज्ञापन

डीजल होने से तेजी से फैली आग, दमकल की टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। फोर्कलिफ्ट में डीजल होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया था। ऐसे में दमकलकर्मियों ने मौके पर मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की।

विज्ञापन

आग लगने के कारणों का नहीं चला पता

फिलहाल फोर्कलिफ्ट में आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग किस वजह से लगी और इस घटना में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी भी सामने आना बाकी है। एमआईए औद्योगिक क्षेत्र की कंपनी में आग लगने की इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed