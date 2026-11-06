राजस्थान पंचायत चुनाव: सबसे छोटी ग्राम पंचायत को मिला पहला सरपंच, छह करोड़पति उम्मीदवारों को हराकर जीतीं शारदा

राजस्थान में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के नतीजों ने गांवों की सियासत की कई तस्वीरें सामने रखीं। कहीं राजनीतिक परिवारों से जुड़े उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की तो कहीं आम परिवारों से आने वाले प्रत्याशियों ने स्थापित चेहरों को पीछे छोड़ दिया। कुछ गांवों में मुकाबला इतना करीबी रहा कि जीत-हार का फैसला महज एक वोट से हुआ। वहीं, मतगणना के दौरान विवाद, पथराव और आगजनी की घटनाओं ने भी चुनाव परिणामों को चर्चा में ला दिया।

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