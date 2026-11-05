Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Dhanteras 2026 Jaipur Puja Muhurat and Auspicious Shopping Timings

जयपुर में धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त: सुबह साढ़े दस बजे से, शाम को इस समय करें पूजा

Fri, 06 Nov 2026 07:00 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Fri, 06 Nov 2026 07:00 AM IST
सार

जयपुर में धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त शुक्रवार सुबह 10:31 बजे से शुरू होगा। लक्ष्मी-कुबेर पूजन शाम 6:11 से रात 8:07 बजे तक किया जा सकेगा।

विज्ञापन
Dhanteras 2026 Jaipur Puja Muhurat and Auspicious Shopping Timings
जयपुर में धन तेरस की सजावट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धनतेरस शुक्रवार, 6 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार जयपुर में धनतेरस पर खरीदारी और पूजा के लिए अलग-अलग शुभ समय रहेंगे। त्रयोदशी तिथि शुक्रवार सुबह 10 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी, जो शनिवार सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। ऐसे में शुक्रवार सुबह तिथि शुरू होने के बाद से शनिवार सुबह तक सोना-चांदी, बर्तन और अन्य नई वस्तुओं की खरीदारी की जा सकेगी।

विज्ञापन

प्रोफेसर विनोद शास्त्री के अनुसार धनतेरस पर लक्ष्मी-कुबेर पूजन का शुभ समय शाम 6 बजकर 11 मिनट से रात 8 बजकर 7 मिनट तक रहेगा। यह समय प्रदोष काल और वृषभ लग्न का है। वहीं, प्रदोष काल शाम 5 बजकर 41 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। इस दौरान घरों और प्रतिष्ठानों में पूजा के साथ यम दीपदान भी किया जाएगा।

विज्ञापन

शुक्र प्रदोष और कुबेर योग का संयोग

ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार, इस बार शुक्रवार को धनतेरस होने से शुक्र प्रदोष का संयोग बन रहा है। इसके साथ कुबेर योग और हस्त नक्षत्र भी रहेंगे। धनतेरस को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। ऐसे में इस दिन सोने-चांदी और बर्तनों की खरीदारी के साथ नए कारोबार की शुरुआत, गृह प्रवेश और नींव पूजन जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

सोना-चांदी से लेकर वाहन खरीदने की तैयारी

धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन और घरेलू सामान की खरीदारी होगी। इस बार भगवान धन्वंतरी की अष्टधातु प्रतिमाओं के साथ चांदी के लक्ष्मी-गणेश, सिक्के और हल्के वजन के आभूषण भी ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र हैं। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में भी धनतेरस की तैयारियां की गई हैं। कई लोग इस दिन वाहन और घरेलू उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं।


यह भी पढें- राजस्थान: न सोना, न चांदी... फिर भी कीमत लाखों में! जयपुर की 9 ग्राम मिठाई 1,111 रुपये की

जयपुर में धनतेरस के प्रमुख समय

- धनतेरस: शुक्रवार, 6 नवंबर

- त्रयोदशी तिथि शुरू: सुबह 10:31 बजे

- त्रयोदशी तिथि समाप्त: शनिवार, 7 नवंबर सुबह 10:48 बजे

- प्रदोष काल: शाम 5:41 से रात 8:17 बजे तक

- लक्ष्मी-कुबेर पूजा: शाम 6:11 से रात 8:07 बजे तक

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed