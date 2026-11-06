राजस्थान: करौली के जंगलों में फिर पहुंची कूनो की मादा चीता निर्वा, तीसरी बार पार की राजस्थान सीमा

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मादा चीता की मौजूदगी मंगलवार रात को चंदेलीपुरा के जंगलों में देखी गई थी। इसके बाद वह बुधवार को सरमथुरा क्षेत्र में पहुंच गई, जहां झाड़ियों में छिपी चीता का वनकर्मियों ने वीडियो भी बनाया। उप वन संरक्षक संजीव शर्मा के अनुसार वनकर्मियों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। कूनो नेशनल पार्क की टीम भी मंडरायल क्षेत्र में मौजूद है और चीते की लोकेशन पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।चीते की निगरानी में तैनात कूनो टीम के वन रक्षक आलोक प्रजापति ने पांच से छह अज्ञात लोगों के खिलाफ छीना-झपटी और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार निगरानी के दौरान कुछ लोगों ने टीम के साथ छीना-झपटी की और वाहन की चाबी छीन ली। इससे पहले भोपाल के आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया था कि राजस्थान सीमा में चीते द्वारा भैंस के पाड़े का शिकार करने पर ग्रामीणों ने ट्रैकिंग टीम को बंधक बनाकर मारपीट की। हालांकि शिकार और बंधक बनाए जाने के आरोपों की अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है।इस बीच एक अन्य चीते की गतिविधि मध्य प्रदेश के गुना और राजस्थान के बारां जिले की सीमा के पास दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त एक और चीता ग्वालियर के जंगलों में मौजूद है। वन विभाग की अलग-अलग टीमें अपने क्षेत्रों में इन चीतों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं।